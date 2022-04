Salma Hayek pokazala svojo mlado dvojnico, hči Valentino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Valentina Pinault, hči igralke Salme Hayek in milijarderja Francoisa-Henrija Pinaulta, je pri le 14 letih že obraz z naslovnice revije Vogue.

Za mehiško izdajo te modne revije je pozirala v družbi slavne matere, na fotografijah pa obe nosita oblačila modne hiše Gucci – ta je v lastništvu koncerna Kering, ki ga vodi Valentinin oče in Salmin mož Pinault.

"Ves čas se prepirava zaradi oblačil, ker vedno jemlje stvari iz moje omare," je o najstniški hčerki povedala 55-letna igralka, "še od otroških let mi ne dovoli, da bi ji izbirala oblačila in to mi je bilo vedno všeč."

Valentina pa je za mehiški Vogue dejala, da ji nikoli ni bilo kaj preveč mar za dizajnerske obleke. "Kar se oblačil tiče, imam rada tista iz mamine omare, predvsem pa nosim tisto, kar mi je všeč," je dejala, "le redko opazim, za katero znamko gre."

In če oblačila rada izbira iz materine omare, ji to povrne s kakšnim nasvetom o ličenju. "V tem je zelo dobra," je o hčerkinem mojstrstvu ličenja povedala Salma Hayek, Valentina pa je dodala, da se v prihodnosti vidi v tem, kar počne njena mama. "Rada bi bila igralka, nato pa še režiserka," je dejala.

