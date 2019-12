S tangicami na košarkarski tekmi zanetila debato o "debelofobiji" #video

Lizzo trenutno ni priljubljena le zaradi svoje glasbe, temveč tudi zaradi velike mere samozavesti in drznih kostumov, kar je tudi razlog, da jo občuduje vse več ljudi.

A medtem ko je razgaljujoče in provokativne oprave sprva nosila le na svojih nastopih, jih zdaj obleče tudi, ko gre na košarkarsko tekmo.

Ko si je v nedeljo ogledala tekmo lige NBA med Los Angeles Lakersi in Minnesota Timberwolvesi, je na prvi pogled nosila povsem običajno črno srajčno obleko, a z zanimivim zasukom. Obleka je bila okrog zadnjice izrezana, kar je razkrivalo pevkine črne tangice. Pevka je razgaljen del obleke pokazala, ko so plesalke med premorom zaplesale na njen hit Juice in jo spodbudile, da je zaplesala z njimi. Lizzo se je obrnila in pokazala malce več.

so lizzo showed up to the lakers game last night wearing a thong dress, AND I'M NOT MAD ABOUT IT! pic.twitter.com/9gT3Xb5uoh — hautelemess (@hautelemess) December 9, 2019

S tangicami pri ljudeh izzvala "debelofobijo"

Ker so vse skupaj ujele kamere in je njena oprava takoj pristala na spletu, so se pojavili številni pozitivni komentarji, ki hvalijo zvezdnico, po drugi strani pa zgražanje, da si kaj takšnega sploh privošči.

Številni pa se strinjajo, da se zgražanje pojavi zgolj zaradi tega, ker je 31-letna pevka močnejše postave in ker takšnega obnašanja nismo vajeni s strani ljudi z odvečnimi kilogrami, saj se od njih pričakuje, da se bodo zakrivali in sramovali svojega telesa. Zato je takšno kritiziranje že sama Lizzo označila za "debelofobijo".

"Lizzo je imela prav. Vsi ste debelofobični. Rihanno bi označili za ikonično, če bi nosila takšno obleko."

Lizzo was right. You all are fatphobic. Rihanna would’ve been dubbed “iconic” for wearing that dress — Peaches (@tadashan_) December 9, 2019

"Zanimivo, kako se debelofobija pojavi vedno, ko se Lizzo spravi ven iz okvirjev, v katere so dani debeli ljudje. Če je v življenju kaj stalnega, so to debelofobni ljudje."

I love to see the fatphobia come out whenever Lizzo dares to transgress whatever boxes fat people are supposed to be confined in. If there’s one thing in life that’s consistent, its fatphobic people. pic.twitter.com/SkkoqZ4LVW — Evette Dionne 🏁 (@freeblackgirl) December 9, 2019

Spet drugi pa pravijo, da ne gre za "debelofobijo", temveč zgolj za to, da je takšna oprava preprosto neprimerna za košarkarsko tekmo.

Y’all turn people’s inappropriateness into a thinkpiece every time.



I, a fat woman, am NOT fatphobic for thinking Lizzo’s ass out at a basketball game was a bit much. — Bre (@_ItsMissBre) December 9, 2019

"Tako se gre na tekmo Lakersov"

A Lizzo se s tem ne strinja, saj je že pred tekmo na Instagramu delila zgodbo, v kateri je dejala, da se gre tako na tekmo Lakersov.

Veliko samozavest pa je Lizzo pokazala še po tekmi, ko so njeno fotografijo (od spredaj) na družbenem omrežju Twitter delili tudi Minnesota Timberwolves, na kar se je odzvala: "Obesite jo v Louvre."

🗣HANG IT IN THE LOUVE https://t.co/YrNrxXJyFG — Feelin Good As Hell (@lizzo) December 9, 2019

