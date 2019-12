Anamaria in Luka sporočila: Zdaj smo štirje #video

Hugo, za prijatelje Hugo Šmeker, sicer pes Luke Dončića in Anamarie Goltes, je dobil družbo. Anamaria je namreč na Instagramu razkrila, da imata s košarkarskim zvezdnikom odslej dva kužka – Hugu se je pridružila Gia.

Foto: zajem zaslona/Instagram

Anamaria je naprej objavila fotografijo spečega Huga in ob njej zapisala: "Sploh ne ve, kaj se bo danes zgodilo." Nato pa je pokazala novo članico družine, psičko Gio, in še fotografijo, na kateri so v postelji Luka, Hugo in Gia. "Zdaj smo štirje," je sporočila ob njej.

Oglejte si še: