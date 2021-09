Georgina Rodriguez je na Instagramu oznanila, da bo spletna platforma za ogled televizijskih serij in filmov Netflix kmalu začela predvajanje njenega resničnostnega šova z naslovom Jaz sem Georgina.

Kaj vse bomo videli v šovu, še ni znano, a glede na to, da gre za resničnostni šov, si lahko gledalci in oboževalci slavnega para obetajo veliko. Je pa že potrjeno, da se bo v njem pojavil tudi Cristiano Ronaldo, ki bo razkril, kako sta se z Georgino spoznala. "Zgodilo se je v sekundi. Nikoli si nisem mislil, da se bo razvilo v nekaj tako velikega in da se bom zaljubil. Tega res nisem pričakoval," je ob tem razkril slavni nogometaš in dodal, da je Georgina ženska, v katero je "popolnoma zaljubljen".

Sama Georgina pa je za medije že večkrat priznala, kako ji je srečanje z Ronaldom popolnoma spremenilo življenje. Kako tudi ne, saj ga je spoznala v butiku, kjer je delala kot prodajalka.

Od navadnega dekleta, ki ni imelo nič, do ženske, ki ima vse

Pri Netflixu so dejali, da je 27-letnica v šovu popolnoma iskrena ter da ne skriva, kako se ji je vse obrnilo na glavo – od tega, da ni imela ničesar, do tega, da ima zdaj vse.

"Šla je od prodaje luksuznih stvari do tega, da se ji zdaj te iste stvari podarjajo. Bila je navadno mlado dekle, ki se ji je življenje dramatično spremenilo. Nekega dne je na običajen delovni dan spoznala ljubezen svojega življenja. Kdo ne sanja o tem?"

Točen datum, kdaj bo šov na voljo za ogled, še ni znan, Georgina je razkrila le, da "zelo kmalu".