Rockerske legende bivše Jugoslavije bodo zatresle Slovenijo

Partibrejkersi so odigrali izjemno število koncertov, vključno z zgodovinskim mejnikom, povojnima povratniškima koncertoma v Novem Sadu in na beograjskem Tašmajdanu, ter enim zanje najpomembnejših trenutkov njihove kariere, nastopom s Chuckom Berryjem v Zagrebu.

PARTIBREJKERS 30. 3., 20:00, Kino Šiška/Katedrala

Je Partibrejkerse sploh potrebno predstavljati? Skupino Partibrejkers so leta 1982 ustanovili pevec Zoran Kostić - Cane, bobnar Goran Bulatović - Manza, kitarist Nebojša Antonijević - Anton in kitarist Ljubiša Kostandinović. Svoj debitantski album so izdali leta 1985. Njihovo kreativno podajanje glasbe temelji na odlični ritmični sekciji, izvrstni kitari in prepoznavnem vokalu Zorana Kostića - Caneta.

Skoraj štirideset let delovanja

Ikone balkanske glasbene scene so v skoraj 40 (!) letih obstoja poskrbeli za nepozabne himne in hite Jugoslavije, kot so "Hoću da znam", "Kreni prema meni" in "1000 godina".

Odigrali so izjemno število koncertov, s svojim intenzivnim blues rockom in aktivistično držo pa so se v glasbeno zgodovino naše regije zapisali kot čiste legende in bend, ki bi ga moral vsak od nas videti vsaj enkrat v življenju.

Bogato biografijo benda Partibrejkers je težko strniti v nekaj stavkov, da se ne bi izgubila dejstva, ki jih mlajši fani o njih še ne vedo.

Od njihovega prvega nastopa v Dadovu leta 1982 domača rok scena ni več ista. Svojo zgodbo so začeli pripovedovati intenzivno, z jasnimi besedili, ostrimi melodijami in iskrenim uporniškim slogom, s katerim se je poistovetilo veliko število mladih v 80-ih.

Njihovi demo posnetki pesmi Hiljadu godina in Večeras so postali himne mladine tedanje Jugoslavije. Rojevali so se hiti, odigrali so nešteto koncertov, na neki točki v karieri so v Zagrebu celo odigrali pet koncertov v treh dneh.

Z aktivizmom poskušali spremenit svet

Partibrejkers spadajo med redke bende, ki so s svojim glasbenim aktivizmom poskušali spremeniti svet. Ob razpadu Jugoslavije so člani Ekatarine Velike, Električnega orgazma in Partibrejkersev ustvarili "bend" Rimtutituki, v okviru katerega so posneli cinično protivojno pesem Slušaj ‘vamo. Rimtutituki so nastopili tudi na Dunaju na protivojnem in antirasističnem festivalu. To je bil edinstven angažma, o katerem se govori še danes.

V vojnih letih je bil "rokenrol" prezrt, a obstanek Partibrejkersev je bil neizbežen. Bend je nadaljeval z delom leta 1996 in kljub predahu naredil zgodovinsko pomembno stvar – s povratniškim koncertom v Novem Sadu in razprodanim nastopom na Tašmajdanu v Beogradu so v vélikem slogu vrnili "rokenrol" v ti dve mesti. Partibrejkers so po tem nastopali širom po prostoru bivše Juge, kot tudi v Nemčiji, Veliki Britaniji in Kanadi.

Kljub dobrim trem desetletjem delovanja so Partibrejkers sposobni premakniti tudi uspavane mmožice, njihova glasba pa še zdaleč ni odraz le enega obdobja zgodovine.