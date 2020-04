Rock zvezdnik nove dobe? Šved si je na roko vtetoviral obraz epidemiologa. #video

Če so si ljudje nekoč v znak spoštovanja in oboževanja na telo vtetovirali obraze znanih pevcev in rock zvezdnikov, je zdaj napočil čas za poklon zvezdnikom pandemije.

Švedski epidemiolog Anders Tegnell je zahvaljujoč pandemiji novega koronavirusa postal pravi zvezdnik. Še pred nekaj meseci je bil med Švedi dokaj neznan, zdaj pa je ena najslavnejših osebnosti, dobil je tudi svojo skupino oboževalcev.

Eden od njih je šel celo tako daleč, da si je dal na roko vtetovirati njegov obraz.

"Ko sem videl prijatelja, kako dela začasne tetovaže, sem si rekel, da sam hočem trajno, in ga prosil, naj me tetovira," je razložil Gustav Lloyd Agerblad, ponosni lastnik vtetoviranega obraza Andersa Tegnella.

Tetovator Zashay Rissanen Tastas mu je z veseljem ustregel, saj verjame v švedsko strategijo boja proti koronavirusu, je povedal. "Mislim, da nas oblasti ne morejo prisiliti, da bi ostali doma. Če se držimo družbene distance, bo vse v redu."

Tegnell pravi, da so temelj švedske strategije zaupanje v prebivalstvo in priporočila namesto odredb. Foto: Reuters

Tegnell: Do odkritja cepiva virusa ne bo mogoče ustaviti

Švedska se z epidemijo spopada povsem drugače kot drugje po svetu, saj so v tej skandinavski državi ukrepi bistveno milejši, zato za mnoge tudi sporni.

Tegnell je že pred tedni poudaril, da so temelj švedske strategije zaupanje v prebivalstvo in priporočila namesto odredb. Meni, da so karantene, ki presegajo razsežnosti skupine oseb ali manjših objektov, kot so šole ali hoteli, predvsem pravno sporne, obenem pa epidemiološko niso povsem sprejemljive. Prepričan je namreč, da do odkritja cepiva virusa ne bo mogoče ustaviti ali izkoreniniti in da je treba poiskati dolgoročne rešitve, ki ohranjajo razširjenost okužbe na sprejemljivi ravni.

Dodal je, da je pri takšni bolezni težko govoriti o znanstvenih podlagah katerekoli strategije, ker o tej bolezni še ne vemo veliko in se o njej šele učimo, ter da je zapiranje mestnih in državnih meja smešno, ker je bolezen covid-19 že prisotna po vsej Evropi.

Preberite več: