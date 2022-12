Revija Vogue razglasila najlepše poroke letošnjega leta

Leto 2022 si bomo zapomnili tudi po odmevnih zvezdniških porokah, nenazadnje je postreglo s poročnimi pravljicami, kot je bila tista pevke Jennifer Lopez in igralca Bena Afflecka, ki sta se po 20 letih spet našla. Njuna poroka seveda ne manjka na seznamu najlepših zvezdniških porok leta 2022, ki ga je objavila revija Vogue, skupno so jih izpostavili osem.

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz

Poroka dedinje Nicole Peltz in Brooklyna Beckhama, sina Davida in Victorie Beckham, je postregla s seznamom gostov, kakršnega ne vidimo pogosto – od vse hollywoodske smetane do največjih športnih zvezd. Mladi par si je za lokacijo poroke izbral Palm Beach na Floridi, obleko pa so nevesti sešili v modni hiši Valentino.

Jennifer Lopez in Ben Affleck

"Ljubezen je čudovita, morda najboljša stvar na svetu – in nanjo je vredno čakati," je Jennifer Lopez sporočila svojim oboževalcem, potem ko se je z Benom Affleckom na skrivaj poročila v Las Vegasu. Po poroki "na horuk" pa sta za množico povabljenih gostov priredila tudi veliko poročno slavje na njunem posestvu v Georgiji, za katero si je nevesta omislila kar tri poročne obleke.

Chloë Sevigny in Siniša Mačković

Igralka Chloë Sevigny se je z galeristom Sinišo Mačkovićem, rojenim na Hrvaškem, poročila dve leti po rojstvu njunega sina Vanje. Igralka že od nekdaj slovi po izpiljenem modnem slogu in tudi na poroki ni izneverila, imela je namreč kar tri obleke, med obredom je nosila kreacijo modne hiše Jean Paul Gaultier, na slavju je nosila znamko Loewe, na "zabavi po zabavi" pa Muglerjev kombinezon.

Nora Attal in Victor Bastidas

Britanska manekenka maroških korenin Nora Attal in režiser Victor Bastidas sta se poročila na otoku Ibiza, potem ko jo je za roko zaprosil na sosednjem otoku Formentera. Manekenka je za obred izbrala obleko modne hiše Lanvin v slonokoščeni barvi, na katero so bili ročno prišiti pravi biseri.

Kourtney Kardashian in Travis Barker

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian in bobnar Travis Barker sta se poročila kar trikrat, najprej v poročni kapelici v Las Vegasu, nato pred matičarjem v Santa Barbari, v tretje in najbolj razkošno pa še v italijanskem letovišču Portofino, kjer je celotna poroka nosila podpis kontroverznega modnega dvojca Dolce & Gabbana.

Britney Spears in Sam Asghari

Po osvoboditvi iz spon očetovega skrbništva se je Britney Spears junija letos poročila s svojim dolgoletnim spremljevalcem Samom Asgharijem. Poroko so priredili kar na njenem domu v Los Angelesu, med gosti pa je bila vrsta njenih slavnih prijateljic, od Paris Hilton in Madonne do Selene Gomez in Donatelle Versace, ki je nevesti tudi oblikovala poročno obleko.

Nina Seničar in Jay Ellis

Srbska igralka in manekenka Nina Seničar ter ameriški igralec Jay Ellis, zvezdnik filma Top Gun: Maverick, sta se po sedmih letih zveze letos poročila, potem ko sta morala datum poroke zaradi pandemije covid-19 večkrat prestaviti. Za lokacijo sta si izbrala Toskano, tako njena kot njegova obleka pa sta nosila podpis modne hiše Dolce & Gabbana.

Pixie Lott in Oliver Cheshire

Britanska popzvezdnica Pixie Lott in njen ženin, maneken Oliver Cheshire, sta si za poroko izbrala resnično veličasten prostor, katedralo v kraju Ely pri Cambridgeu, ki ima eno najdaljših ladij na Otoku, kar je pomenilo tudi enega najdaljših mogočih sprehodov do oltarja. To je terjalo podobno veličastno obleko, ki je nosila podpis modne hišo Schiaparelli in je imela kar 4,5 metra dolgo vlečko.

