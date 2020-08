Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška igralka je na svojem profilu na Instagramu delila zabaven meme, ki ga je všečkalo že več kot 1,4 milijona sledilcev, zaradi izvirnosti pa so jo začeli posnemati še drugi zvezdniki.

Reese Witherspoon je na Instagramu začela nov izziv in ga poimenovala #2020challenge. Ta nekako opisuje, kako nam gre letos iz meseca v mesec slabše. V objavi je naredila kolaž svojih fotografij od nasmejane do skuštrane in zmedene Reese. "Jap. 2020," je zapisala ob tem.

Njena objava je hitro postala viralna, si prislužila že več kot 1,4 milijona všečkov ter spodbudila tudi druge zvezdnike, da so sami naredili podoben kolaž iz svojih fotografij in ga delili na družbenih omrežjih.

Med drugim so jo posnemali že Kerry Washington, Viola Davis, Billy Ray Cyrus in Mindy Kaling:

