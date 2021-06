Britanski novinarji so odkrili dokumente, ki razkrivajo, kako za britansko kraljevo družino niso veljali zakoni, ki so prepovedovali rasno in spolno diskriminacijo.

Britanski časopis Guardian je objavil izsledke obsežne raziskave dokumentov, ki so jih našli v Narodnem arhivu in ki razkrivajo, da na britanskem dvoru vsaj do poznih 60. let "nebelopoltim priseljencem in tujcem" niso dovolili, da bi v Buckinghamski palači opravljali administrativna in druga pisarniška dela.

Še leta 1968 je vodja kraljevih financ izdal obvestilo, da v administraciji "ne prakticirajo zaposlovanja priseljencev z drugačno barvo kože ali tujcev", lahko pa ti ljudje delajo kot služabniki.

Foto: Reuters

Kdaj je bila ta praksa ukinjena, ni znano, iz Buckinghamske palače na Guardianova vprašanja o tem niso želeli odgovarjati. Po podatkih, ki jih je pridobil časopis, so bili v 90. letih v administraciji Buckinghamske palače "že" zaposleni tudi temnopolti, za čas pred tem pa evidence ne obstajajo.

Zakonodajo, ki ni dovoljevala, da bi ljudi pri zaposlovanju diskriminirali na osnovi barve kože, narodnosti ali spola, so v Veliki Britaniji začeli oblikovati v 60. letih, kraljica Elizabeta II. in njen dvor pa sta bila iz teh zakonov izvzeta več kot štiri desetletja, navaja Guardian.

Foto: Reuters

Zaradi tega denimo ženske ali pripadniki etničnih manjšin, ki so delali v Buckinghamski palači, v primeru diskriminacije na delovnem mestu niso mogli iskati pravice na sodišču. Buckinghamska palača tega ne zanika, še poroča Guardian, zatrdili pa so, da pri njih veljajo ustaljeni postopki, po katerih se ravnajo ob sumu diskriminacije. Kakšni so ti postopki, niso pojasnili.

