Princa Harrya in Meghan Markle povezala grenka izkušnja

Tako princ Harry kot Meghan sta namreč otroka ločenih staršev, oba sta že v otroštvu izkusila nekaj, kar je bilo mnogo njunim vrstnikom prihranjeno.

O tem, kaj sta z bratom Williamom kot majhna dečka doživljala, ko sta se njuna oče in mama, princ Charles in princesa Diana, razšla, je Harry lani razkril v dokumentarnem filmu, posnetem ob 20. obletnici smrti princese Diane. "Potem ko sta se najina starša razšla, sva morala nekako loviti ravnotežje med njima. A ves čas naju je spremljal tisti občutek, da ne vidiva dovolj bodisi mame bodisi očeta. Veliko je bilo potovanj sem in tja, velikokrat sva se z bratom na zadnjem sedežu avtomobila sprla … Takrat sva se posledično ubadala z veliko stvarmi. Zavedam se, da še zdaleč nisva bila edina, ki sva se morala sprijazniti z ločitvijo staršev, a vsekakor je bil to zanimiv način odraščanja," je priznal mladi princ.

Meghan je tako Harryja kot Britance nemudoma očarala. Foto: Getty Images Podobno se je kot majhna deklica počutila tudi njegova izbranka Meghan Markle, saj sta se njena starša ločila, ko je bila stara le šest let. Čeprav je v intervjujih vedno poudarjala, da je bila ločitev prijateljska ter da so tudi po tem, ko sta se mama in oče ločila, pogosto družili, je njena prijateljica iz otroštva Ninaki Priddy svetu predstavila drugačno zgodbo.

"Težko ji je bilo. Včasih se ji je zdelo, da mora izbrati stran, poleg tega se je ves čas trudila, da bi oba nekako osrečevala. Velikokrat je bila prav ona tista, ki je morala med njima prenašati sporočila," je povedala Priddyjeva, poroča E News.

Tako mnogo virov, ki so blizu zaljubljencem, pravi, da je zaradi tega, ker sta se oba kot otroka morala spopasti z ločitvijo staršev, med njima še toliko bolj posebna vez.