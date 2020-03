Princ jo je poskušal očarati tako, da ji je dovolil sesti na kraljičin prestol

Britanski princ Andrew, ki zadnje mesece buri duhove zaradi prijateljstva z zloglasnim bogatašem Jeffreyjem Epsteinom, je zakuhal še en škandal. Tabloid The Sun je namreč razkril, kaj si je privoščil, da bi osvojil ameriško manekenko Caprice Bourret.

Andrew in Caprice sta leta 2000 šla na dva zmenka, obakrat sta se dobila v Buckinghamski palači, po poročanju tabloida pa je med enim od zmenkov princ manekenki dovolil sesti na prestol kraljice Elizabete II.

Prestol kraljice Elizabete II. Foto: Reuters

To pa še ni bilo vse - dovolil ji je tudi, da je iz kraljeve palače odnesla spominek. "Opazila je skledo, ki ji je bila všeč, in Andrewa je vprašala, ali jo lahko vzame in podari svoji mami," je neimenovani vir blizu manekenki povedal za The Sun. "Pravi, da ji je dovolil in da je bila njena mama navdušena nad to skledo."

Čeprav je ugodil vsem njenim željam, pa se Caprice za princa ni ogrela in je pozneje prekinila stike z njim. "Ni ji bil všeč," je novinarjem povedal vir, "jo je pa zabavalo dejstvo, da je član kraljeve družine."

Preberite še: