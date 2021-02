Princ Filip v bolnišnici že teden dni, Charles je od njega odšel v solzah

Britanskega princa Filipa, moža kraljice Elizabete II., so prejšnji torek sprejeli v bolnišnico King Edward VII v Londonu. "To je bil previdnostni ukrep, ker se je vojvoda edinburški slabo počutil," so takrat sporočili iz Buckinghamske palače in dodali, da naj bi Filip v bolnišnici ostal nekaj dni na opazovanju.

Bolnišnica, kjer so na opazovanju zadržali princa Filipa. Foto: Reuters

Ob tem so še poudarili, da njegove zdravstvene težave niso povezane s koronavirusom, proti kateremu sta se sicer oba s kraljico cepila že januarja.

V soboto je Filipa obiskal njegov najstarejši sin, prestolonaslednik Charles, in se pri njem zadržal okoli pol ure, izjav za javnost pa ni dajal. Po poročanju več britanskih medijev je iz bolnišnice odšel močno ganjen in s solzami v očeh.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

V ponedeljek pa se je o dedkovem zdravju razgovoril Charlesov starejši sin princ William. Med protokolarnim obiskom v Norfolku je dejal: "Dobro je, pazijo nanj."

Princ Filip bo 10. junija letos dopolnil okroglih 100 let.

