Princ Charles ima enako idejo kot Aleksandra Pivec #video

V začetku aprila je slovenska ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec pozvala študente, delavce na čakanju, brezposelne in mlajše upokojence, naj kmetom in kmetijskim podjetjem priskočijo na pomoč pri sezonskem delu zaradi izpada delovne sile iz tujine.

Podobno idejo je zdaj izrazil britanski princ Charles. "Če želimo letos pridelati britansko sadje in zelenjavo, potrebujemo pomoč vojske ljudi," je dejal v videu, objavljenem na družbenih omrežjih.

"Hrana ne nastane s čarovnijo, ampak se vse začne z izjemnim delom naših pridelovalcev," je nadaljeval 71-letni princ, "in v zadnjih nekaj tednih se je izkazalo, da je hrana dragocena ter da je ne moremo imeti za samoumevno."

V prihodnjih nekaj mesecih bo za pobiranje pridelka potrebnih ogromno ljudi, je poudaril, "izjemno pomembno je, da poskrbimo, da poljščine ne bodo šle v nič."

"Neglamurozno" in "občasno zahtevno" delo

"Nedvomno bo to delo neglamurozno in občasno zahtevno, a je nadvse pomembno, da ob vrhuncu globalne pandemije prispevate k trudu tega naroda," je svoje podanike pozval princ in s tem podprl kampanjo "Pick for Britain" (Pobirajte za Britanijo), ki Britance, predvsem tiste, ki so med koronakrizo izgubili delo, poziva, naj priskočijo na pomoč kmetom. Na uradni strani kampanje za opravljeno delo obljubljajo "vsaj minimalno plačo".

