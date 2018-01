Priljubljeni voditelj znova pred oltar

Kaja in Mirko se bosta sprehodila do oltarja. Foto: osebni arhiv

Čeprav je bil začetek njune ljubezenske pravljice pred dvema letoma medijsko precej odmeven, jima danes uspeva, da svojo zvezo skrbno skrivata pred mediji. Zato ne preseneča, da se tudi novica o zaroki kar mesec in pol ni razširila naokrog.

Mirko je Kajo presenetil s filmsko zaroko in prekrasnim zaročnim prstanom. Foto: osebni arhiv Celo večina sodelavcev na Planet TV ni vedela, da je Mirko svojo Kajo zaprosil za roko. "Ne da sva veselo novico namerno skrivala pred sodelavci, samo nihče ni opazil prstana in potem sva čakala in čakala, ali bo kdo kaj vprašal, pa ni … So naju pa zdaj razkrinkali, zdaj vsi vedo, da sva zaročena, in tako nama ni ostalo drugega, kot da danes malo nazdravimo in da častiva burek," povesta v smehu.

Zaroka je potekala prav po filmsko, pripoveduje bodoča nevesta: "Mirko me je odpeljal na mesto, ki je za naju nadvse posebno, pa ne bova izdala, kje je to. No, tam mi je dal prebrati zelo romantično pismo, ki me je seveda takoj spravilo v jok. Potem pa je sledilo veliko vprašanje, ki pa ni bilo klasično v smislu: 'Bi se poročila z mano?' Vprašal me je, ali bi bila z njim do večnosti, in mi dal prstan. Vseeno sem bila za hip zmedena in sem ga vprašala, ali to zdaj pomeni, da sva zaročena." Nato so sledili vzhičeni objemi in solze sreče, ki sta jih točila oba.

Ker pa si zaljubljenca nameravata najprej urediti skupni dom in ker razmišljata tudi o naraščaju, bo poroka še malo počakala. Načrtujeta jo šele čez dve leti ali celo tri.

"Verjamete ali ne, jaz sem vedno govorila, da se ne bom poročila, ker moja starša tudi nista poročena in ker mi do zdaj zakon pač ni pomenil kaj dosti. Ampak verjetno je res tako, da se, ko spoznaš pravo osebo, vse spremeni. Zakon in poroka sta zdaj nekaj, česar se neizmerno veselim," pove Kaja.

Mirko pa dodaja, da namerava pri načrtovanju kljub prepričanju, da je to domena nevest, do neke mere sodelovati: "Kakšna področja me bodo vsekakor zanimala … Recimo jedilnike bi želel pomagati sestaviti. Pri drugih stvareh pa bo imela Kaja glavno besedo."