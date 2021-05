Preobrat v sojenju Kevinu Spaceyju zaradi spolnega nadlegovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški okrožni sodnik na Manhattnu je odločil, da domnevna žrtev, ki oskarjevca Kevina Spaceyja obtožuje spolne zlorabe, primera ne more nadaljevati anonimno. Moški, ki naj bi bil kot mladoletnik spolno zlorabljen, mora razkriti svojo identiteto, če želi, da se tožba nadaljuje.

V ponedeljek je sodnik Lewis A. Kaplan zavrnil zahtevo, da domnevna žrtev igralca Kevina Spaceyja še naprej ostane anonimna. V tožbi, vloženi septembra na sodišču v New Yorku in kasneje preseljeni na zvezno sodišče, moški trdi, da je bil kot mladoletnik spolno zlorabljen, zaradi česar zahteva več kot 40 milijonov dolarjev odškodnine.

Sodnik je dejal, da želja po ohranitvi zasebnosti ni upravičena, saj bi bila kazen, ki bi doletela igralca, če bi se sodba obrnila v korist domnevne žrtve, previsoka. Anonimni moški se je od 90. let prejšnjega stoletja pogovarjal z neznanim številom ljudi o obtožbah proti Spaceyju. "Dokazi kažejo, da je anonimni moški zavestno in večkrat tvegal, da bo kateri od teh posameznikov v določenem trenutku razkril njegovo identiteto in jo prenesel širši javnosti," je dejal Kaplan.

Spaceyjeva kariera je cvetela do trenutka, ko so se pojavile obtožbe o spolnem nadlegovanju. Foto: Reuters

Deset dni za razkritje identitete

Okrožni sodnik je dal odvetnikom na razpolago deset dni, da razkrijejo identiteto domnevne žrtve. V začetku marca je odvetnik Peter Saghir v pismu sodnici sporočil, da anonimni moški čuti "skrajno tesnobo in psihološko stisko že ob misli, da bi moral sojenje nadaljevati javno". Dejal je, da bo, če bo mogel razkriti svojo identiteto, najverjetneje odstopil od tožbe.

Če bo anonimni moški odstopil od svojih obtožb, pa to ne bo prvi takšen primer. Pred dvema letoma je moški, ki je dejal, da ga je leta 2016 Spacey otipaval v baru, prav tako odstopil od tožbe.

