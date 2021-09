Natalia Bryant je dosegla prvi mejnik v modnem svetu. Krasi naslovnico septembrske izdaje Teen Vogua, kar si lahko šteje v veliko čast, saj septembrske izdaje vseh večjih in priznanih modnih revij veljajo za ene najbolje prodajanih.

Za revijo je pozirala pred vilo v španskem slogu, odeta v kreacije oblikovalke Alejandre Alonso Rojas in znamke Kingsley.

Osemnajstletnica je v intervjuju povedala, da je od nekdaj sanjala o tem, da bi postala model, a jo je mama Vanessa opozarjala na pasti modnega sveta, če vanj vstopiš prezgodaj.

"Moji mami je bilo zelo pomembno, da dokončam srednjo šolo in pridobim ustrezno izobrazbo, tudi na fakulteti," je razložila in dodala, da sta si starša vedno prizadevala za normalno vzgojo. "Hvala bogu, da je bilo tako. Nisem doživljala tega, da so cenili po tem, da sem hčerka Kobeja Bryanta, ampak so me velikokrat videli kot 'Nani'," je razkrila.

V intervjuju je spregovorila tudi o svojem pokojnem očetu, košarkarski legendi, Kobeju, za katerega je dejala, da je bil najboljši oče deklic. "Med vožnjo je vedno pustil, da sem poslušala Taylor Swift, velikokrat sva se pogovarjala tudi o Vojni zvezd. Bilo je res zabavno." O tem, kako uživa kot oče deklic, je Kobe večkrat spregovoril tudi sam. "Imel bi še pet deklic, če bi lahko. Sem oče deklic," je nekoč dejal.

Zdaj, ko je Natalia postala študentka in hkrati podpisala pogodbo z eno največjih modnih agencij IMG, je zelo navdušena in komaj čaka, da bo lahko usklajevala študentsko življenje z manekenstvom.

