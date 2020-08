"Pozitivni na koronavirus nismo gobavci," pravi Severina

Severina je prejšnji konec tedna razkrila, da je okužena s koronavirusom, zdaj pa je za časopis Slobodna Dalmacija povedala, da od ljudi dobiva ogromno sporočil podpore.

"Rada bi se zahvalila vsem ljudem dobre volje, še posebej ženskam, za skrb, podporo in neizmerno ljubezen, ki mi jo izkazujejo te dni," je dejala, "dobro sem, dobro so tudi vsi moji bližnji, s katerimi sem se srečevala to poletje."

"Vidim pa, da mi nekateri vztrajno pripisujejo zabave, na katerih nisem bila," je dodala, "pa tudi tisti, ki so na njih bili, se imajo pravico sprostiti. Nikogar, ki se je nekje zabaval, ne bi smeli stigmatizirati." Dejala je, da je sama izkusila tovrstno stigmatiziranje po tem, ko je povedala, da je okužena.

"Nihče, ki je okužen, ni kriv. To se lahko zgodi komurkoli. Nihče ne ve, ali ga bo doletel ta virus, in nihče ne ve, ali je odporen proti njemu," je poudarila, "pazimo drug na drugega in se ne obsojajmo. Vse pozivam, naj se do pozitivnih na koronavirus ne vedejo kot do gobavcev, še posebej v manjših krajih, o čemer mi ljudje poročajo, temveč naj jim pomagajo, kolikor lahko."