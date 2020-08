Kacin: Čas za vrnitev iz Hrvaške se bo iztekel konec tedna #video

Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da bo vlada odločitev o ukrepih za zamejitev uvoza okuženih s Hrvaške sprejela v četrtek popoldne. "Potem pa morajo imeti ljudje dovolj časa, da se vrnejo iz Hrvaške. Realno je računati, da se bo čas za vrnitev iztekel pred začetkom naslednjega tedna," pravi Kacin, ki še ne more reči, ali bo to v noči na nedeljo ali v noči na ponedeljek.

Kot je povedal Kacin, smo v Sloveniji včeraj zabeležili 27 novih primerov okužb, pri čemer po trenutnih podatkih najmanj 12 okužb prihaja iz Hrvaške. Kot problematične je izpostavil otok Pag, Vodice, Biograd na moru in Makarsko, nekaj okužb prihaja tudi s Hvara. Daleč največ okužb je med osebami, starimi od 15 do 35 let.

"Moramo sprejeti ukrepe, da bi lahko zamejili uvoz okuženih s Hrvaške, katere ukrepe, v kakšnem obsegu, za koga in kdaj, bo vlada tehtala na predhodnem posvetovanju s strokovnjaki, ki bo jutri na Brdu pri Kranju," je dejal.

"Čas za vrnitev iz Hrvaške se bo iztekel pred začetkom naslednjega tedna"

Kot je dejal, se zavedajo, da morajo imeti slovenski državljani, ki so na Hrvaškem in želijo pravočasno priti nazaj, dovolj časa, da se ob morebitni spremembi režima na meji vrnejo domov. "Odločitev bo sprejeta v četrtek zvečer. Realno je računati, da se bo čas za vrnitev iztekel pred začetkom naslednjega tedna," je dejal.

Ali bo to v noči na nedeljo ali v noči na ponedeljek, v tem trenutku ne morem odgovoriti, je dejal Kacin. Na Hrvaškem je trenutno po podatkih slovenske južne sosede okoli 160 tisoč slovenskih državljanov.

Kacin: Mladi ne želijo povedati s kom so bili

Kot je še dejal Kacin, mladi, ki se udeležujejo zabav na hrvaški obali ter se tam okužijo, ne želijo povedati, s kom so bili na zabavi. Tako se precej okuženih izogne epidemiologom in lahko širijo okužbo, sklepa Kacin.

Foto: Vlada RS

Kot je povedal Kacin, je največ novih okužb v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer kar 64,5 na sto tisoč prebivalcev, in v Šibensko-kninski županiji (60,9 na sto tisoč prebivalcev). Prav tam, kjer so znane lokacije nočnih zabavišč, pravi Kacin. Kot je še dejal, so na obali razmere najboljše v Istarski županiji.

Foto: Vlada RS

Foto: Vlada RS

Kot je še povedal Kacin, je število okuženih v porastu, "zato ne izključujemo več možnosti, da se je na Hrvaškem začel morda že tretji val". Skupaj je v tem trenutku okuženih že 33,42 ljudi na 100 tisoč prebivalcev, je še povedal.

Foto: Vlada RS

"Največji delež, kar 43 od skupaj 108 importiranih okužb, pripada starostni skupini od 15 do 24 leta starosti, dodaja Kacin.

Foto: Vlada RS

Foto: Vlada RS

Preglednica (spodaj, op. a.) jasno kaže na velik vpliv vnosa okužb iz Hrvaške na epidemiološko sliko pri nas, pravi Kacin. "V zadnjih tednih gre za eksponentni trend, ki pomembno vpliva na razmere pri nas," je dejal.

Foto: Vlada RS

Kot je še dodal, bi bila brez uvoza okužb stopnja širitve okuženja oziorma reprodukcijsko število pri nas okoli 0,68. Z nadgradnjo, z rdečim dodatkom pa stolpci s pomočjo uvoza zrastejo na 11 na sto tisoč prebivalcev, pravi. "Če uvoza ne odstranimo, nam reprodukcijsko število zraste na kar 1,24," opozarja Kacin.

Foto: Vlada RS

Foto: Vlada RS