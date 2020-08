Na Hrvaškem za zdaj že 141 novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v preteklem dnevu okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 141 ljudeh, kažejo podatki županij. Največ primerov so zabeležili v Dalmaciji (46) in v Zagrebu (32). Uradni podatki bodo znani ob 14. uri.