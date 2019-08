Poslanec med sejo sproščeno nahranil sina poslanskega kolega

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019

Druženje z najmlajšim članom v dvorani so ovekovečili fotografski objektivi, dve fotografiji pa je na svojem profilu na Twitterju delil tudi Trevor Mallard, ki je zraven zapisal: "Običajno govorniški stol uporablja le poslanec, ki vodi sejo, a tokrat ga je zavzel VIP-gost. Čestitke Tamatiju Coffeyju in njegovemu možu Timu za novega družinskega člana." Deček, ki ga je Mallard pestoval in hranil med sejo, se je namreč poslancu Tamatiju Coffeyju in njegovemu možu rodil s pomočjo nadomestne mame prejšnji mesec.

Fotografija poslanca, ki pestuje prikupnega dojenčka in ga sproščeno hrani po steklenički, je hitro postala viralna in prek družbenih omrežij dosegla skorajda ves svet. Objavo je všečkalo in delilo na tisoče ljudi, ki niso mogli skriti navdušenja nad odprtostjo novozelandskega parlamenta in pozivali k temu, da bi postala zgled vladam njihovih držav.

"Nova Zelandija … Morda ste majhna država, a tako pomembno lekcijo lahko daste preostalemu svetu. Prekrasna fotografija!" se je glasil le eden od razneženih komentarjev. Spet drugi so hvalili to, da je Mallard s fotografijo pokazal, da so tudi moški sposobni poskrbeti za otroke: "Moškim ni treba čutiti nobenega strahu, ko gre za pestovanje in hranjenje otrok. Videti je tako sproščeno. Krasno!"

Who needs to see this today? Every single last one of us, that’s who. Here’s a brand new papa holding his new born in our House of Representatives right now 😭❤️ pic.twitter.com/NU00SHfKFT — Golriz Ghahraman (@golrizghahraman) August 21, 2019

Odvetnica za človekove pravice, prav tako članica novozelandskega parlamenta, Golriz Ghahraman pa je na Twitterju delila še eno krasno fotografijo, na kateri dečka pestuje njegov oče, poslanec Coffey. Zraven je zapisala: "Kdo mora to videti danes? Prav vsak od nas. To je novopečeni očka, ki v našem parlamentu pestuje svojega novorojenčka." Tudi pod njeno objavo so se zgrnili številni pohvalni komentarji ter emotikoni sreče in ljubezni.