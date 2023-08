Popzvezdnica prepričana, da je njen mož vohunil za njenega očeta

Kot smo že poročali, je 29-letni maneken in igralec Sam Asghari v začetku tega meseca po samo 14 mesecih zakona vložil zahtevo za ločitev od 41-letne pevke Britney Spears. Razlog za ločitev naj bi bile govorice o njeni nezvestobi.

Asghari naj bi na skrivaj sodeloval s pevkinim očetom

Vir blizu pevke je zdaj za omenjeni tabloid povedal, da je zvezdnica o razmerju z Asgharijem dvomila že dolgo, preden sta se uradno razšla. Spearsova je namreč prepričana, da je igralec, s katerim je razmerje začela pet let, preden se je končalo dolgotrajno skrbništvo njenega očeta nad njo, sodeloval z 71-letnim Spearsom, da bi mu posredoval osebne podatke o njenem življenju. "Britney ima razlog za domnevo, da je Sam na skrivaj sodeloval z njenim očetom Jamiejem že od začetka njune zveze," je vir dejal za Daily Mail.

Spearsova je prepričana, da je Asghari njenemu očetu posredoval informacije, zaradi katerih bi lahko obdržal skrbništvo nad hčerko, v zameno pa je dobil dostop do nje in njenega denarja. "Britney se zdaj počuti, kot da jo je Sam ves čas zavajal," je še dejal vir blizu pevke.

Jamie Spears je imel skrbništvo nad hčerko in njenim premoženjem vse od leta 2008, prošnjo za razveljavitev pa je vložil septembra 2021. Skrbništvo, ki je bilo uvedeno po več pevkinih živčnih zlomih, so tako pevka kot njeni oboževalci označili za kruto in izkoriščevalsko, saj je imel Spears popoln nadzor nad njenimi financami, kariero in vsakodnevnimi dejavnostmi.

Par sta postala v času, ko je njeno življenje vodil njen oče

Britney Spears in Sam Asghari sta se spoznala leta 2016 na snemanju videospota za njeno pesem Slumber Party. Par sta postala manj kot dva meseca po tem. Takrat je njeno življenje vodil njen oče.

Po tem, ko sta uradno postala par, je Asgharijeva igralska kariera zacvetela. Zaigral je v številnih filmih in serijah, nazadnje z Nicole Kidman v seriji Special Ops: Lioness. Spearsova je zdaj prepričana, da je vzpon njegove kariere povezan z njunim razmerjem, pri čemer naj bi imel velik vpliv njen oče Jamie.

Britney Spears in Sam Asghari sta se spoznala leta 2016 na snemanju videospota za njeno pesem Slumber Party. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: