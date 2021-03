Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker je vnuk kraljice Elizabete II. kršil protokole za preprečevanje širjenja novega koronovairusa, ki trenutno veljajo v Veliki Britaniji, so ga obiskali policisti.

Peter Phillips, vnuk kraljice Elizabete II. in sin princese Anne, je bil opažen na domu prijateljice na Škotskem, ki je od njegove angleške kraljeve rezidence oddaljen kar 740 kilometrov. Ker trenutno v Angliji velja popolno zaprtje, ki prepoveduje tudi vsa potovanja, na Škotskem pa so dovoljena zgolj nujna potovanja, so Phillipsa obravnavali policisti.

43-letnega člana britanske kraljeve družine so možem v modrem prijavili sosedi prijateljice, ki jo je obiskal, po tem, ko so ga opazili na njenem dvorišču.

"Policisti so v petek prejeli prijavo potencialnega kršenja koronavirusnih ukrepov," je potrdil predstavnik škotske policije, ki je kasneje obiskala Phillipsa, ter dodal, da so po pogovoru ugotovili, da ni prišlo do kršitev teh ukrepov.

Lani se je razšel z ženo Autumn, s katero sta bila poročena 12 let. Foto: Reuters

Obiskal nekdanjo sošolko in novo dekle?

Tiskovni predstavnik kraljičinega vnuka je kasneje pojasnil, da je Phillips Škotsko obiskal zaradi službenih obveznosti, saj njegovo podjetje dobavlja hitre antigenske teste. Ženska, ki jo je obiskal, pa naj bi bila bližnja prijateljica njegove sestre Zare Tindall in njegova nekdanja sošolka.

Ni znano, zakaj se je odpravil k njej na obisk, a britanski mediji poročajo, da ima morda kaj opraviti s tem, da sta oba sveže samska. Phillips se je z ženo Autumn razšel lani, neimenovana ženska pa s svojim možem pred kratkim.

Sicer pa je Phillips pred dobrim tednom spet postal stric, saj je sestra Zara rodila že tretjega otroka.

