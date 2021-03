Britanska kraljica je dobila že desetega pravnuka

Zara Tindall, vnukinja britanske kraljice Elizabete II., je v nedeljo rodila sina Lucasa Philipa, poročajo britanski mediji. Novico o naraščaju je v svojem podkastu sporočil Zarin mož, nekdanji profesionalni igralec ragbija Mike Tindall.

Medtem ko je komentiral tekme ragbija, ki so se zgodile pretekli konec tedna, je izjavil: "Nedelja je postala še veliko boljša, ko nas je doma pozdravil dojenček." Zara Tindall se je namreč odločila za porod doma, pojasnjujejo britanski mediji.

Zara in Mike Tindall Foto: Reuters

Za zakonca, poročena od leta 2011, je to tretji otrok, ob njem imata hčerki Mio in Leno, za britansko kraljico in njenega moža, princa Filipa, pa je to že deseti pravnuk.

"Kraljica in vojvoda edinburški sta ob tej novici presrečna in komaj čakata, da bosta – ko bodo okoliščine to dopuščale – srečala svojega desetega pravnuka," so sporočili iz Buckinghamske palače.

