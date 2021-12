Partnerica srbske premierke prvič spregovorila o njunem sinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Milica Đurđić, partnerica srbske premierke Ane Brnabić, je obraz z naslovnice decembrske številke modne revije L'Officiel Arabia. Za revijo je pozirala v oblačilih oblikovalcev tako iz Srbije kot iz drugih držav, na naslovnici pa nosi obleko Roksande Ilinčić, trenutno mednarodno najbolj prepoznavne srbske modne oblikovalke.

"Obožujem modo, a se ne podrejam trendom," je povedala, "nosim tisto, kar mi je všeč in v čemer se dobro počutim."

V intervjuju se je razgovorila tudi o svoji karieri, je namreč zdravnica, prvič pa tudi o sinu, ki ga je rodila v zvezi z Ano Brnabić. Na vprašanje, kje v življenju najbolj uživa, je odvrnila, da na beograjskem hipodromu in v beograjski filharmoniji: "Filharmonijo obožuje moj sin, rad ima glasbo in tja greva pogosto skupaj." Milica je leta 2018 s pomočjo zunajtelesne oploditve zanosila in februarja 2019 se jima je z Ano Brnabić rodil sin Igor, ki pa zaradi srbske zakonodaje, ki ne priznava istospolnih partnerskih zvez, velja le za Miličinega sina.

Milica Đurđić je specialistka radiologije, ki trenutno opravlja še specializacijo na onkologiji. "Moji pacienti niso posamezni primeri ali številke, temveč ljudje, ki imajo vsak svojo življenjsko zgodbo, družino in ljubljene," je dejala, "pogosto je težko in čustveno, pritisk ter odgovornost sta neznanska, toda ostati moraš miren in osredotočen, saj lahko s tem rešuješ življenja."

Oglejte si še: