Otroka Michaela Jacksona razkrila, kakšen oče je bil #video

Paris in Prince Jackson

Starejši sin in hčerka pokojnega popzvezdnika sta se razgovorila o njegovem načinu vzgoje in vrednotah, ki jih je svojim otrokom priučil.

Paris Jackson, edina hči Michaela Jacksona, je pred kratkim gostovala v spletni pogovorni oddaji manekenke Naomi Campbell, s katero se je pogovarjala o svoji glasbeni in manekenski karieri, pa tudi o svojem očetu in tem, kako je vzgajal njo in njena dva brata.

"Želel je, da smo kultivirani in izobraženi," je poudarila, "ne pa da poznamo le razkošno življenje, potovanja po svetu in bivanje v luksuznih hotelih."

Ko je leta 2009 Jackson umrl, je imela Paris le 11 let, a njegov vpliv čuti še danes, je dejala. "Stvari smo si vedno morali prislužiti. Če smo si želeli pet igrač, smo morali najprej prebrati pet knjig," je pojasnila, "bistveno je bilo, da smo si vse prislužili, nič ni bilo samoumevno. Če nekaj hočeš, moraš za to delati."

Naomi Campbell ji je ob tem rekla, da ji kot hčerki tako slavnega očeta verjetno ni treba hoditi na avdicije za modne revije, a je 22-letnica to takoj zavrnila. "Verjamem v to, da si moraš vse prislužiti," je zatrdila, "tudi jaz moram na avdicije. Trdo delam in se pripravljam."

O Michaelu Jacksonu kot očetu se je pred kratkim razgovoril tudi njegov starejši sin Prince. V pogovoru za kanal Fox Soul je povedal, da se zaradi očetove vzgoje drži principa, "da se nikoli ne smeš prenehati učiti".

"Čeprav sem diplomiral, to ne pomeni, da sem se prenehal učiti," je dejal, "moj oče je pogosto poudarjal, da tisti trenutek, ko se prenehaš učiti, počasi začneš umirati."

