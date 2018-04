Oriana se z novim izzivom vrača h koreninam

Foto: osebni arhiv

Oriano Girotto, ki jo ob sobotah lahko gledate v oddaji Zvezda magazin, kjer v družbi voditeljice Jasne Kuljaj in pevke Kataye komentira dogajanje v pevskem šovu Nova zvezda Slovenije, bomo od 1. maja lahko spremljali tudi kot voditeljico na Rock Radiu.

Oriana, ki je po duši rokerica, bo vodila jutranji program radia Rock, izziva pa se neizmerno veseli. Ne le, da je to edini radio, ki ga posluša vsak dan, udeležuje se tudi vseh dogodkov, katerih pokrovitelj je Rock Radio. "Super je, ker je to res del mene," pravi nekdanja televizijka, ki ne skriva navdušenja.

Foto: osebni arhiv

Vse skupaj pripravljajo že več kot tri mesece, Oriana pa pravi, da se je morala tudi tehnično usposobiti. "Vse mešamo sami in naučiti sem se morala ogromno stvari – od tega, da znam 'vklopiti' svoj glas, do tega, kdaj lahko začnem govoriti, kdaj pride glasba in vse grafično-tonske usklajenosti."

Oriana napoveduje, da bo na Rock Radiu še več glasbe, pokrivali pa bodo tudi dogodke, kjer bodo pozornost namenili tudi bendom, ki so manjši, a kljub neprepoznavnosti res vrhunski.

