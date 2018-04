Oriana Girotto razkriva skrivnost ozkega pasu

Oriana že od nekdaj obožuje steznike. Foto: osebni arhiv

Morda ste tudi vi med tistimi, ki ste opazili, kako se Oriana Girotto v oddaji Zvezda magazin, kjer skupaj z voditeljico Jasno Kuljaj in s pevko Katayo komentira dogajanje v pevskem šovu Nova zvezda Slovenije, vedno drži lepo pokončno, prav nič sključeno.

A njena vzravnana drža ni prišla čisto sama po sebi, priznava Oriana, ki je pred nekaj dnevi upihnila 45. svečko. Skrivnost je v stezniku, ki ga nosi in ki večkrat dopolnjuje njene modne stajlinge.

Oriana svoja oblačila pogosto dopolni tudi z rockerskimi modnimi dodatki. Foto: osebni arhiv

V oddaji oblačila namreč vedno okrasi z nenavadnimi modnimi dodatki, ki jih izdeluje nekdanja članica skupine Makeup 2 in njena dobra prijateljica Eva Breznikar, ki se je podala v oblikovalske vode in ustvarila svojo linijo EvilEve. "Ker je sama rockerica, zelo dobro razume mojo željo po drznih usnjenih kosih, ki so obogateni z neti in verigami. Tudi ona je zame narisala in oblikovala nekaj steznikov," pove Oriana in dodaja: "Je pa res, da steznik nima samo okrasne vrednosti, ampak malce zoži pas, naredi bolj ženstveno postavo, poleg tega pa pripomore tudi k bolj pokončni drži."

"Sem velika ljubiteljica steznikov in vedno sem občudovala igralke 50., ki so svojo postavo oblikovale prav s steznikom," pravi Oriana. Foto: osebni arhiv

Oriana steznika ne nosi samo takrat, ko je pred kamero ali na kakšni prireditvi, temveč tudi v zasebnem življenju. "In nimam ga na sebi le kot modni dodatek, torej nad oblačili, velikokrat ga nosim tudi pod oblačili. Sem namreč velika ljubiteljica steznikov in vedno sem občudovala igralke 50., ki so svojo postavo oblikovale prav z njim. Nepozabna je Sophia Loren, prekrasna s svojimi oblinami. Seveda pa s stiskanjem pasu ne smemo pretiravati," še pravi.

