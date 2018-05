Kataya priznala: Na meni je to pustilo posledice #video

Pevka Kataya velja za estradnico brez dlake na jeziku in osebo, ki vedno pove, kaj misli. Tako je v tokratni oddaji Zvezda magazin razkrila zgodbo iz otroštva, in sicer o nasilju med vrstniki.

Jasna, Oriana in Kataya se vsako soboto zvečer družijo v oddaji Zvezda magazin, kjer si velikokrat zaupajo tudi kakšne stvari iz svojih zasebnih življenj. Foto: Instagram

V oddaji Zvezda magazin, ki jo lahko ob sobotah ob 23.35 spremljate na Planet TV, voditeljica Jasna Kuljaj skupaj s komentatorkama Oriano Girotto in Katayo debatira o dogajanju v pevskem šovu Nova zvezda Slovenije. Pogovor jih mnogokrat zanese tudi drugam, celo v njihova zasebna življenja.

Ker se je tokrat ena od nastopajočih v otroštvu borila z jecljanjem in zbadanjem vrstnikov, je tudi Kataya delila svoje negativne izkušnje iz časov, ko je še obiskovala vrtec. "Imela sem zaraščene obrvi in dolge, malce skuštrane rjave lase. Zato so mi govorili grda Ajster (Katayino pravo ime je Katja Ajster, op. a.). Fantki so me kdaj celo tepli. In to je na meni pustilo posledice," je iskreno povedala in dodala, da so lahko otroci res zlobni.

Oriana pa je nato začela pripovedovati še svojo, prav tako grozljivo izkušnjo. Ko je obiskovala šolo v Italiji, so se vrstniki tudi nanjo večkrat spravljali in jo celo tepli. "Name so se spravljali, ker sem bila zelo negotova," je povedala.

Kaj vse sta v oddaji razkrili Kataya in Oriana, preverite že nocoj ob 23.35 na Planet TV, ko bo znova na sporedu oddaja Zvezda magazin. Pred tem pa ne zamudite tretje oddaje z velikega odra šova Nova zvezda Slovenije, in sicer ob 21.15 na Planet TV!

Delček pogovora pa si lahko že zdaj ogledate v spodnjem videu.