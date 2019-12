Opazite podobnost? Igralka priznava: "Prav ... Vidim jo."

Nedavna objava na družbenem orežju Instagram je med oboževalci Courteney Cox sprožila pravo zmedo. Začeli so se spraševati, ali je na sliki sploh igralka ali je to Caitlyn Jenner, ki je bila svetu do preobrazbe v žensko znana kot olimpijec Bruce Jenner. Na namigovanja o neverjetni podobnosti med njima se je odzvala tudi Coxova.

Foto: Getty Images

Ko je komediant in igralec David Spade na svojem profilu na Instagramu objavil fotografijo, na kateri pozira skupaj z zvezdnikom resničnostnega šova Bachelor Nickom Viallom in igralko Courteney Cox, se je pod njo vnela razprava, kdo je ženska na sliki. Mnogi so namreč Coxovo zamenjali za Caitlyn Jenner, ki je bila nekoč, pred preobrazbo v žensko, znana kot Bruce Jenner in poročena z mamo sester Kardashian-Jenner Kris Jenner.

Spadovo fotografijo in nekaj komentarjev o tem, ali je na sliki ona ali Caitlyn, je Courteney delila tudi na svojem profilu na Instagramu, zraven pa dodala še kolaž, sestavljen iz svoje in Caitlynine fotografije. Pod serijo slik je zapisala: "David Spade je objavil to fotografijo, sicer si res na njej nisem najbolj podobna, a odziv je presenetljiv ..."

Pod zadnjo v seriji fotografij, kjer je eno ob drugo postavila fotografiji sebe in Jennerjeve, pa je zapisala: "Prav ... Vidim jo." S tem je mislila na precej veliko podobnost med njima. Zabavno objavo zvezdnice je komentirala tudi njena igralska kolegica Jennifer Aniston, ki je zapisala: "Noro zabavna si. O, moj Bog, rada te imam."