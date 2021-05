Caitlyn Jenner bi bila guvernerka Kalifornije, a ji slabo kaže

Bruce Jenner je leta 1976 v Montrealu v deseteroboju osvojil olimpijsko kolajno, pozneje smo ga poznali predvsem kot člana resničnostnega klana Kardashian-Jenner. Med letoma 1991 in 2015 je bil poročen s Kris Jenner, s katero ima hčerki Kendall in Kylie Jenner, aprila 2015, tik po ločitvi od Kris, je sporočil, da se identificira kot ženska in začel s spremembo spola.

Aprila letos je Caitlyn Jenner napovedala, da namerava kandidirati na morebitnih predčasnih volitvah za guvernerski stolček v Kaliforniji. Te volitve želijo s peticijo doseči nasprotniki aktualnega guvernerja Gavina Newsoma, ki niso zadovoljni z njegovim upravljanjem med epidemijo covid-19. Jennerjeva je prepričana, da bi bila njegova odlična naslednica.

Foto: Guliverimage

V Kaliforniji so sicer v preteklosti izvedli že več kot 50 predčasnih guvernerskih volitev, s katerimi so skušali zamenjati aktualnega guvernerja, a se je zamenjava oblasti do zdaj zgodila le enkrat. To je leta 2003 uspelo Arnoldu Schwarzeneggerju, ki je kot republikanski kandidat zamenjal demokrata Grayja Davisa.

Kandidirala bi kot predstavnica republikancev

Jennerjeva upa, da ji bo z medijsko prepoznavnostjo zdaj uspelo enako, demokrata Newsoma želi zamenjati kot kandidatka republikanske stranke.

Foto: Guliverimage

A za razliko od Schwarzeneggerja, ki je takrat imel široko podporo republikancev, najnovejše javnomnenjske ankete kažejo, da Caitlyn Jenner med republikanskimi volivci nima podpore, poroča Guardian. Trenutno ima le šestodstotno podporo in precej zaostaja za drugimi republikanskimi kandidati.

Vrsta medijskih spodrsljajev

Čeprav ima nemalo izkušenj z nastopanjem v medijih, si je v preteklih tednih privoščila precej spodrsljajev, kar je zagotovo prispevalo k nizki podpori. Med gostovanjem na televiziji Fox News je izjavila, da bi zagotovila gradnjo zidu na meji z Mehiko, ki ga je napovedoval Donald Trump, ko pa so jo pozneje vprašali, kako bi to storila, je preprosto zamenjala temo pogovora.

Foto: Guliverimage

Razburila je tudi z izjavo, da se njeni premožni znanci izseljujejo, ker je v Kaliforniji "situacija z brezdomci nevzdržna", podpore pa nima niti v transseksualni skupnosti, potem ko je izjavila, da transseksualna dekleta v športu ne bi smela tekmovati v ženskih ekipah.

Oglejte si še: