Le malo je manjkalo, pa bi igralstvo obesila na klin

Od ponedeljka je hollywoodski Pločnik slavnih bogatejši za še eno zvezdo, dobila jo je igralka Courteney Cox, ki so jo ob prejemu te časti pospremile prijateljice in igralske kolegice Jennifer Aniston, Lisa Kudrow in Laura Dern.

58-letna igralka je ob odkritju zvezde priznala, da sovraži nastope v javnosti. "Zato to počnem le, če se dobesedno oklepam Lise in Jennifer," je dejala in se soigralkama iz serije Prijatelji ter Lauri Dern, ki je njena dobra prijateljica, zahvalila za podporo.

Courteney Cox z Lauro Dern, Jennifer Aniston in Liso Kudrow Foto: Reuters

V svojem govoru je razkrila tudi, kako malo je manjkalo, da bi igralsko kariero obesila na klin, še preden se je zares začela. V 80. letih se je iz domače zvezne države Alabama preselila v Los Angeles, kjer pa kar ni dobila prave priložnosti.

S solzami v očeh se je spomnila, da jo je poklical oče, ko je imela le še za kakšna dva tedna prihrankov, ter ji predlagal, naj se vrne domov in se loti prodaje bazenov.

"Naslednji dan so me najeli za serijo Družinske vezi," je povedala o svoji prvi prepoznavni vlogi, "to me pripravi do joka, ker imam rada svojega očeta in vem, da je ponosen name. In videti je, da bom vendarle ostala tukaj."

