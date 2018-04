Obtožbe o spolnih zlorabah: Cosbyju bodo sodili znova

Foto: Getty Images

Bill Cosby bo znova stopil pred sodnika v ameriški zvezni državi Pensilvanija, poroča BBC. Začenja se namreč ponovno sojenje v primeru Andree Constand, ki ga je obtožila, da jo je pred 14 leti omamil in posilil.

Tokrat bodo pričale tudi druge ženske, ki so ga obtožile zlorab

Danes 80-letnega igralca je spolnega nadlegovanja in zlorab obtožilo več kot 60 žensk, a je sojenje dočakal le primer Constandove, ker so preostale obtožbe zastarale. Kot poroča BBC, bo sodnik tokrat dovolil tudi pričanje drugih žensk, ki Cosbyja obtožujejo zlorab.

Če bo porota igralca tokrat spoznala za krivega, mu grozi do deset let zapora. Cosbyjevi odvetniki sicer trdijo, da sta imela s Constandovo romantično razmerje in da torej ni šlo za spolni napad.