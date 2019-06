Oboževalci zaskrbljeni: Rihanna zapušča glasbene odre?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barbadoška pevka Rihanna je s svojo zadnjo izjavo med gostovanjem v oddaji Late Night with Seth Meyers poskrbela za zaskrbljenost oboževalcev. Med pogovorom je namreč voditelja malo v šali, malo zares vprašala, s čim naj se ukvarja, če bo končala glasbeno udejstvovanje.

Enaintridesetletna Rihanna je pretekli teden nastopila v segmentu Seth and Rihanna go day drinking (Seth in Rihanna popivata podnevi, op. p.), ki je del oddaje televizijske mreže NBC z voditeljem Sethom Meyersom.

Bo Rihanna postala pilotka?

Med pitjem žganih pijač ji je Seth dejal, da ga lahko pevka vpraša karkoli, on pa ji bo poskušal dati čim boljši nasvet. Rihanna se z vprašanjem ni predolgo obotavljala.

"Kaj naj počnem, če preneham peti?" ga je vprašala in zdi se, da Rihanna s tem ni presenetila samo svojih oboževalcev, ampak tudi voditelja. Meyers ji je v šali dejal, da bi lahko postala pilotka.

Nobena skrivnost ni, da se Rihanna zadnja leta bolj kot glasbi posveča poslovnim podvigom. Septembra 2017 je uspešno predstavila kozmetično znamko Fenty Beauty (polno ime pevke je Robyn Rihanna Fenty).

V njenem portfelju je tudi kolekcija spodnjega perila Savage x Fenty, zdaj pa je zaplavala še v modne vode. V sodelovanju s francoskim konglomeratom luksuznih znamk LVMH je ustanovila lastno modno hišo. Podobno kot ličila tudi ta nosi njen priimek.

Najbogatejša glasbenica na svetu

Čeprav je oboževalcem že večkrat zatrdila, da se posveča novemu glasbenemu projektu, pa ni videti, da bi ta izšel kaj kmalu, zato se njeni oboževalci upravičeno bojijo, da bo njene glasbene kariere kmalu konec. S svojim zadnjim komentarjem jim je, kot ugibajo ameriški mediji, verjetno dala dodaten razlog za zaskrbljenost.

Njen zadnji album Anti je izšel leta 2016, od takrat pa je postala uspešna poslovna ženska. Letos se je 31-letnica po poročanju ameriške revije Forbes zavihtela na sam vrh najbogatejših glasbenic na svetu.

Njeno premoženje ocenjujejo na 600 milijonov dolarjev (okrog 530 milijonov evrov), s čimer je za sabo pustila Madonno s 570 milijoni dolarjev (500 milijonov evrov), Celine Dion s 450 milijoni dolarjev (400 milijonov evrov) in Beyonce s 400 milijoni dolarjev (350 milijonov evrov).