Nova Muskova afera: soustanovitelja Googla na kolenih prosil odpuščanja

Brin je potem, ko je izvedel, da ga je žena Nicole Shanahan varala z njegovim dolgoletnim prijateljem, vložil zahtevo za ločitev. Musk naj bi ga v začetku tega leta celo na kolenih prosil odpuščanja, poroča Journal. Brin naj bi takrat sprejel njegovo opravičilo, a kljub temu od takrat ne govorita.

Še vedno sta živela skupaj

Afera med njima naj bi zgodila na umetniški razstavi Art Basel v Miamiju decembra 2021, ko se je Musk razšel s svojim takratnim dekletom Grimes. Viri so za Journal povedali, da sta bila Brin in Shanahan takrat sicer ločena, vendar sta še vedno živela skupaj in skrbela za svojo hči, ki se jima je rodila leta 2018.

Januarja je Brin vložil zahtevo za ločitev, razlog pa so bile "nepremostljive razlike" med njima. V naslednjih mesecih je bil odnos med Brinom in Muskom zelo napet, soustanovitelj Googla pa naj bi svojim finančnim svetovalcem celo ukazal, da prodajo njegove naložbe v Muskova podjetja, med njimi tudi v Teslo, v katero je leta 2008 vložil kar 500 tisoč dolarjev.

"Upam, da bova s Sergeyem napredovala z dostojanstvom, poštenostjo in harmonijo za dobro najinega otroka. Oba si prizadevava za to," je v začetku tega meseca Shanahan povedala za novičarsko spletno stran Puck.

Sergey Brin in Nicole Shanahan imata skupaj hčerko, ki se jima je rodila leta 2018. Foto: Reuters