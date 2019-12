"Nisem si mislil, da bom eden tistih, ki objavljajo takšne fotografije" #video

Kumail Nanjiani je priljubljen komik in igralec, ki se ga spomnimo predvsem iz nedavno končane HBO-jeve serije Silicijeva dolina (Silicon Valley). V tej je imel eno glavnih vlog, igral je nerodnega programerja Dinesha.

V Pakistanu rojenega igralca pa bomo v njegovem naslednjem projektu videli v povsem drugačni luči. Nanjiani je namreč del zvezdniške zasedbe v novem Marvelovem akcijskem spektaklu The Eternals (Večni), v katerem bo zaigral ob imenih, kot so Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek in Kit Harrington.

Kot je razkril na Instagramu, so bile priprave na vlogo dolge in naporne, obsegale pa so predvsem treninge, zaradi katerih je zdaj videti povsem drugače, kot smo ga bili vajeni.

"Nikoli si nisem mislil, da bom eden tistih ljudi, ki iščejo pozornost s takšnimi fotografijami," je zapisal ob dveh fotografijah, na katerih razkazuje mišičaste roke in trup, "toda dolgo sem resnično trdo delal za to."

"Pred letom dni sem izvedel, da bom igral v Marvelovih Eternals, in odločil sem se, da želim spremeniti svojo podobo," je nadaljeval, "to ne bi bilo mogoče, če ne bi leto dni delal z najboljšimi trenerji in nutricionisti, ki mi jih je priskrbel največji studio na svetu. Vesel sem, da sem videti tako, a obenem razumem, zakaj prej nisem bil. Če nimaš toliko časa in sredstev, je to nemogoče."

