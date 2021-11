Nika Zorjan sredi trgovine v Londonu uprizorila karaoke #video

Simpatična pevka se je med potepanjem po Londonu zelo zabavala. Ker ni našla bara s karaokami, jih je uprizorila kar sama - in to sredi supermarketa.

Nika Zorjan se je skupaj s članoma skupine BQL odpravila v London, kjer so si ogledovali znamenitosti, preizkušali najbolj znane restavracije in obiskali priznane trgovine. Nikina velika želja je bila tudi ta, da bi v Londonu obiskala bar, v katerem je možno prepevati karaoke.

Ko je v supermarketu vprašala trgovca, kje lahko najde tak lokal, ji je ta predlagal, da zapoje kar tam - sredi trgovine. Živahna Prekmurka ni dolgo razmišljala, nagnila se je čez prodajni pult in Britancem pokazala, kakšen pevski talent premore Slovenija.

Supermarket je hitro spremenila v karaoke bar in njenemu petju so odobravajoče prikimavali obiskovalci trgovine, Enej in Rok pa sta se ji glasno smejala. Druščina je med potepanjem po Londonu vsekakor zelo uživala in komaj čaka, da se tja spet vrne.

