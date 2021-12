Neprepoznaven videz Jessice Simpson bega plastične kirurge

Potem ko je Jessica Simpson pred časom priznala, da je bila razočarana nad učinkom polnil za ustnice, jim je zdaj očitno dala še eno priložnost. Pevka je na Instagramu objavila sliko s svojim možem in se z njo poklonila 11 letom njune ljubezni.

A bolj kot njuna obletnica so sledilce pritegnile njene napihnjene ustnice. "Nisem te prepoznal," je napisal eden od oboževalcev. "Njene ustnice se skoraj dotikajo nosu," je zapisal drugi. Nekdo pa je preprosto vprašal: "Kaj se ji je zgodilo?"

Kaj se dogaja s Simpsonovo, so se spraševali tudi pri reviji Life & Style, kjer so za mnenje o njenih ustnicah povprašali strokovnjaka. Takole je povedal: "Jessicine ustnice so videti nenaravno polne. Verjetno so jih napolnili z injekcijskim polnilom, kot je Juvéderm. In glede na to, da je vse skupaj še zelo oteklo, si je lepotni popravek privoščila nedolgo nazaj."

Karkoli je že pevka naredila, da bi izboljšala svoj videz, ji očitno ni uspelo najbolje. Kljub temu se zdi, da je kritike oboževalcev niti malo ne motijo. Še več, na zadnjih fotografijah je videti srečnejša kot kadarkoli prej, poleg tega pa je po dolgih letih premora začela celo ustvarjati novo glasbo. Očitno so nenaravna polnila le naredila nekaj dobrega.

