Svetovno znani violončelist in nekdanji član svetovno znanega dueta 2Cellos Luka Šulić, je na družbenem omrežju Instagram sporočil, da se je njihovi družini pridružila nova članica, hčerka Rosa. To je Šulićev četrti otrok.

Kot je zapisal, se je druga hčerka družine Šulić rodila v domačem okolju in dodal, da je ponosen nanjo in na svojo izjemno ženo Tamaro. Zapisal je, da so deklico Roso sorojenci Val, Hana in Leo po rojstvu toplo sprejeli. "Počutim se blagoslovljeno, hvaležno in polno življenja. Zdaj smo popolni. Z ljubeznijo, Luka," je še zapisal 36-letni Mariborčan.

Da se bosta z ženo Tamaro razveselila četrtega otroka, je julija v objavi na šesto obletnico njune poroke razkril Šulić. S slovensko manekenko sta se poročila leta 2017 na Hvaru, leto kasneje pa se jima je rodil sin Val. Leta 2019 se je rodila prva hčerka Hana, leta 2021 pa tretji otrok Leo.

Skupaj s hrvaškim čelistom Stjepanom Hauserjem sta dolga leta sestavljala duet 2Cellos, ki je zaslovel leta 2011 s priredbo pesmi Smooth Criminal, ki je takoj postala velik hit na YouTubu. Lani sta zaključila njuno skupno več kot desetletno glasbeno pot.