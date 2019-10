Je to konec 2Cellos? Luka Šulić pomirja oboževalce. #intervju

Samostojni koncert, turneja in album ne pomenijo razpada slavnega dvojca na violončelu 2Cellos, ki sta s priredbami pop in rock skladb obnorela svet, je v intervjuju za Siol.net zatrdil Luka Šulić, slovenski del tandema, ki bo ta konec tedna z lastno priredbo Vivaldijeve klasike Štirje letni časi za violončelo nastopil v dvakrat razprodani Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Predstavitev priredbe Štirje letni časi za violončelo Italijanskega skladatelja, violinista in dirigenta Antonia Vivaldija v Ljubljani je le začetni takt turneje, ki ga bo v prihodnjih mesecih in letu popeljala po Evropi.

Glede na raziskavo trga s strani založbe Sony Classical gre za prvo priredbo Štirih letnih časov za violončelo.

32-letni Mariborčan je na petkovi odlično obiskani novinarski konferenci streljaj stran od Cankarjevega doma dejal, da je bila priredba, ki ji je posvetil dve leti, zanj velik izziv, igranje skladbe Štirje letni časi na violončelu pa je primerjal z igro nogometa v pancerjih.

Ker se je rodila 13 dni pred predvidenim rokom, je rojstvo žal zamudil, je bilo pa snemanje zaradi tega "še bolj posebno, čustveno in vznemirljivo", je povedal na predstavitvi projekta. Sam je z albumom in ujetimi emocijami na njem izredno zadovoljen in upa, da bodo takšno mnenje delili tudi poslušalci.

Šulić, sicer diplomiranec londonske Kraljeve glasbene akademije in prejemnik številnih prestižnih nagrad, je album posnel v studiu italijanskega skladatelja Ennia Morriconeja Forum Music Village s člani orkestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia iz Rima.

V Gallusovi dvorani CD ga bodo spremljali glasbeniki, ki so člani Slovenske filharmonije in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, poimenoval pa jih je All-stars, s čimer je kar najbolje povzel njihovo glasbeno kvaliteto, na odru pa se mu bo pridružila tudi mlajša sestra, violinistka Eva Šulić.

Kdaj ste se odločili, da izstopite iz norega vrtiljaka, po katerem ste zadnjih sedem, osem let drveli s Stjepanom Hauserjem kot dvojec 2Cellos?

V času, ko se mi je rodil prvi otrok (nov. 2017, op. a.). Rad bi bil ob otrocih, ko odraščata. To je čas, ki ti ga nihče ne more vrniti. V življenju mi je bilo vedno pomembno ohranjati ravnotežje med družino in glasbenim ustvarjanjem. Le če imam oboje, se počutim izpopolnjenega.

Po mojem mnenju prav nič ne more zamenjati družine in otrok. Še posebej v tako zgodnjih letih, ko je vsak dan v otrokovem razvoju nekaj novega. Ne bi bil srečen, če bi vse to zamudil.

Vašo novinarsko konferenco je obiskalo ogromno medijev, trlo se je fotografov. Kako ste se navadili na takšno medijsko zanimanje? Ste se?

Na to gledam kot na del svojega dela. Pri tem mi je najbolj pomembno to, da ljudje obiščejo koncert, da jim dam tisto, kar znam, vse drugo, kar sledi, pa se me ne dotakne toliko. Sploh ne razmišljam o tem.

Sicer pa hvala bogu, da je tako, prav zaradi medijev me sliši več ljudi. Je pa s tem tudi večja odgovornost, da ljudem dam čim več. Tudi dva razprodana koncerta v Cankarjevem domu sta zame velika odgovornost in dal bom vse od sebe.

Dan pred maratonom morajo tekači počivati, vi pa dan pred svojim maratonom delate vse prej kot to (s Šulićem smo se pogovarjali v petek, dan pred koncertom, op. a.).

Pa še vajo imam celo popoldne.

Je zdaj, ko je koncert zgolj na vaših plečih in se breme ne porazdeli med vaju s Stjepanom, vse skupaj bolj stresno?

Ne, se pa zdaj zavedam, da moram več zadev opraviti sam. Pač stisneš zobe in gre, ko pa vidiš rezultat, si lahko zadovoljen in srečen.

Je samostojna glasbena pot nazaj h klasičnim koreninam za vas nov začetek ali le ena od kariernih poti v prihodnosti?

S Stjepanom sva se oba posvetila svojemu solo projektu. Že pred 2Cellos sva obstajala kot Luka in Stjepan in sva zelo močna tudi individualno, kot klasična violončelista. Tudi zato je bil 2Cellos tako uspešen oz. je tako uspešen. Ker je glasbeni fenomen.

Mislim, da je najina individualna pot dobra tudi za najin skupni projekt. Kot Paul McCartney in John Lennon, samo da se bova midva potem spet združila.

Se pravi, da pri 2Cellos še nista rekla zadnje besede?

Ne, bilo bi škoda. Mislim, da imava še ogromno potenciala, pa tudi oboževalci so lačni in željni najinih koncertov.

Nimava še fiksnega datuma, kdaj se bova spet skupaj podala na turnejo, a leta 2021, za deseto obletnico 2Cellos, bi se vsekakor spodobilo. 10 let bo že? Uf, staramo se (smeh, op. a.).

Se vam zdi, da bi brez prej omenjenih predhodnih osem let in 2Cellos tudi napolnili našo največjo koncertno dvorano?

Ne. Ni govora!

Sam na 2Cellos gledam kot na močan, vzdržljiv kamion, ki prevaža vse mogoče, medtem ko so najini samostojni projekti kot športni avtomobilček, ki ga peljeva tu in tam. Baza pa bo za naju vedno 2Cellos. Zato tudi sva s svojimi samostojnimi projekti tam, kjer sva.

Pričakujete, da bo v Gallusovi dvorani veliko občinstva, ki ste ga navdušili s priredbami pop in rock komadov, ali bo večina občinstva vendarle ljubiteljev klasične glasbe?

Mislim, da bo občinstvo mešano, kar je odlično, saj pomeni, da sva dosegla svoj namen. Za klasiko navdušiti tudi tiste, ki do zdaj niso bili njeni ljubitelji. Koncert v Ljubljani bo zgolj klasičen, Vivaldijevi Štirje letni časi.

Kdaj ste nazadnje na koncertu klasične glasbe ali koncertu enega od orkestrov imeli dvakrat razprodano dvorano? Ne vem, če kdaj …

Priredbo Štirih letnih časov je prvič predstavil v Trstu:

Vivaldi je bil eden od vaših vzornikov. Omenili ste, da je šlo pri priredbi dela, ki je klasično pisano za violino, za težaško delo. Ste se kdaj ustrašili zalogaja?

Sem se, a je bilo takrat že prepozno (smeh, op. a.). Glede na to, da je original pisan za violino, je priredba za violončelo res zahtevno delo. Vse skupaj mi je vzelo približno dve leti … Na turneji sem vsak dan malo vadil, iskal najboljše opcije, študiral prstni red. Na koncu je bilo dovolj daleč, da sem si drznil Štiri letne čase v Trstu predstaviti premierno in nato posneti album.

Zdaj me čaka še turneja po Moskvi in St. Petersburgu, sledijo nastopi v Milanu, naslednje leto v Zagrebu in Beogradu. Nato potujemo v Nemčijo, kjer bom nastopil v Berlinski filharmoniji, na Dunaj, Zürich ...

Vas je kdo želel obvarovati pred odločitvijo, vas spraviti na drugo pot, navdušiti za kakšno drugo skladbo, bolj enostavno?

Ne, ker kdor me pozna, ve, da če si kaj zadam, vztrajam do konca. No, sem pa prepričan, da si je kdo mislil, da sem malo nor. Rezultat je odličen in vse dobro.

Nekaj izsekov z vaj, kjer ste preigravali Štiri letne čase, ste objavili tudi na Instagramu. Kako jemljete družbena omrežja? Kot še en dodaten kanal distribucije vaše glasbe?

Da, treba je izkoristiti vse kanale. Glede na to, da ustvarjamo nekaj, kar ima vrednost, še hvala bogu zanje. Kaj vse je danes na družbenih omrežjih! Kar nekaj!

Kdaj ste bili vi zadnjič na koncertu klasične glasbe?

Ne spomnim se, na svojem verjetno, v Dubrovniku na recitalu s klavirjem, konec avgusta. Tempo je enostavno prehud, da bi še sam obiskoval koncerte.

Kaj bi izpostavili kot pozitivno plat osmih norih let, razen tega, da vaju pozna ves svet?

Vse je pozitivno! To, da sva prepotovala ves svet, da sva ničkolikokrat razveselila na stotisoče ljudi in mnogo mladih navdušila za ukvarjanje z glasbo. Pa tudi starih.

Še danes dobivava ogromno sporočil. Tudi od ljudi, ki sva jih navdihnila, da so pri 70 letih prvič prijeli za violončelo. Ali pa so igrali v mlajših letih, pa sva jih zmotivirala do te mere, da so se znova vrnili na glasbeno pot.

Pa vama je res uspelo videti kaj sveta?

No, videla sva koncerte dvorane, a bolje to kot nič (smeh, op. a.). Pa tudi letališča vsa poznava.

Uspešnica Smooth Criminal, ki ju je izstrelila med zvezde: