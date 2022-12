Glasbeni zvezdnik izjavil, da so "Srbkinje ognjene, Hrvatice pa nune"

Po razpadu dua 2Cellos, v katerem je igral z Lukom Šulićem, zdaj hrvaški violončelist Stjepan Hauser nadaljuje samostojno glasbeno kariero. Pred kratkim je izdal prvi samostojni album The Player in začel svetovno koncertno turnejo, v intervjuju za srbski portal Nova.rs pa se je ob glasbi, ki jo zdaj ustvarja, razgovoril tudi o svojem ljubezenskem življenju.

"Rakija, čevapčiči in srbske ženske. Obožujem ženske, rad jih imam in one imajo rade mene," je dejal, "čelo je moja žena, moja ljubimka, moja partnerica, moja življenjska sopotnica. Toda ženske me pogosto sprašujejo, ali bi bile lahko moj čelo. In kaj naj, željo jim moram izpolniti."

V intervjuju si je privoščil tudi zelo drzen odgovor na vprašanje, kako bi opisal srbske ženske. "Srbkinje so ognjene, bolj ognjene kot Hrvatice. Hrvatice so bolj nune," je izjavil glasbenik, ki menda velja za "najboljšega ljubimca v svetu glasbe v regiji".

"Ne bomo se sprenevedali, to je res," je dejal samozavestni glasbenik, "ta kompliment mi je všeč, ker je vzajemen. Kot sem rekel, rad imam ženske in one imajo rade mene. To je naš čarobni stik."

