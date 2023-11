Hrvaški glasbenik tarča kritik: med oboževalke metal preznojene brisače #video

Hrvaški violončelist Stjepan Hauser, nekdanji član dua 2Cellos, je z objavo posnetka z nedavne turneje postal tarča kritik. Na posnetku namreč med oboževalke meče preznojene brisače, s katerimi si je med igranjem brisal znoj. To je razjezilo številne, ki so pod objavo zapisali, da "česa takšnega od njega ne bi pričakovali".

Pod posnetek, ki ga je objavil, je zapisal, da bo na naslednjo turnejo očitno moral prinesti več brisač.

"Nespoštljivo do žensk" in "ogabno"

Sedemintridesetletni Stjepan Hauser, nekdanji član dua 2Cellos, je sicer poznan kot velik ljubitelj ženskih src. To je razvidno tudi iz objavljenega posnetka, na katerem oboževalke tekmujejo za preznojene brisače, ki jih je vrgel med občinstvo.

Nad njegovo potezo niso bili vsi navdušeni. Nekateri so se v komentarjih jezno odzvali. "Nad tvojim dejanjem sem zelo razočarana. Obnašati bi se moral kot kavalir, tako kot se tudi predstavljaš, ter med oboževalke metati vrtnice namesto preznojenih in smrdljivih brisač," se je kritično odzvala ena njegovih oboževalk. Drugi so zapisali, da je njegovo dejanje "nespoštljivo do žensk" in "ogabno" ter da so njegovi nastopi vse bolj "nekulturni".

Duo 2Cellos sta sestavljala violončelista Stjepan Hauser in Luka Šulić. Razšla sta se leta 2022 po 11 letih delovanja in se podala na samostojni poti. Foto: Guliverimage

