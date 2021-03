Nekdanja zvezdnica Obalne straže: Nehajte se obremenjevati s težo

Nekdanja Playboyeva zajčica in igralka, za katero so gledalci vzdihovali v Obalni straži, pri 51 letih poudarja velik pomen zdrave telesne samopodobe.

Erika Eleniak, ki je igrala že kot deklica in to v filmski uspešnici E. T. – Vesoljček, se je gledalcem najbolj vtisnila v spomin kot ena od reševalk v visoko in globoko izrezanih rdečih kopalkah v TV-seriji Obalna straža. Med letoma 1989 in 1992 je igrala Shauni McClain, eno od glavnih vlog, nato pa je serijo zapustila, ker si je želela še kakšne drugačne vloge.

"Hotela sem imeti resno kariero. Bila sem na vrhuncu kariere in zdelo se mi je, da mi bo to koristilo. V resnici pa sem se morala za vsako vlogo trikrat bolj potruditi, ker so me vsi gledali zviška, češ da sem se prikazala s svojimi poskočnimi prsmi in svetlimi lasmi in da zdaj pričakujem, da bom kar dobila vlogo," je o nadaljevanju kariere, v katerem ni več dosegla slave iz časov Obalne straže, povedala za Page Six.

Pozneje se je posvetila duhovnosti, med drugim snema podkast o duhovni rasti. Kot je povedala, je sama dolgo iskala notranji mir, spopadala se je s slabo samopodobo in se obremenjevala zaradi dodatnih kilogramov, ki jih je nabrala po rojstvu hčerke. Leta 2006 je sodelovala celo v resničnostnem šovu, v katerem so zvezdniki s prekomerno težo skušali shujšati.

Danes se ji zdi to napačen pristop, je dejala 51-letnica, ki zdaj živi v Kanadi. "Takoj ko se nehaš obremenjevati s svojo težo, se počutiš veliko bolje," je poudarila, "to sicer ni preprosto, prepričevati se je treba vsak dan posebej."

