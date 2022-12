Odločili ste se: to je najlepši nogometaš svetovnega prvenstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Postavni Nemec, zaročen z brazilsko supermanekenko, je po izboru bralk in bralcev Siol.net postal najlepši nogometaš svetovnega prvenstva v Katarju.

Svetovnega prvaka v nogometu dobimo ta konec tedna, najlepši nogometaš prvenstva pa je znan že zdaj. Z vašimi glasovi je to postal Kevin Trapp, vratar nemške reprezentance.

V finalu izbora najlepšega nogometaša prvenstva v Katarju je premagal zvezdniškega poljskega napadalca Roberta Lewandowskega in zmaga ni bila tesna, Trapp je namreč dobil kar 70 odstotkov vaših glasov.

Kevin Trapp se je rodil 8. julija 1990 v mestu Merzig tik ob nemško-francoski meji. Pri sedmih letih je začel trenirati v FC Brotdorf, pri dvanajstih pa je presedlal v sosednje mesto v SSV Bachem. Profesionalno kariero nogometaša je začel v 1. FC Kaiserslautern, v Bundesligi pa je s tem klubom prvič zaigral 12. marca 2011. Priložnost je dobil po tem, ko je prvi vratar kluba zbolel za gripo.

Kevin Trapp leta 2010 Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

32-letnik, ki kot svojega vzornika navaja legendarnega nemškega vratarja Oliverja Kahna, zdaj igra za Eintracht Frankfurt, kot nemški reprezentant pa je debitiral leta 2017.

Zaročen z znano brazilsko lepotico

Že odkar je v Bundesligi, Trapp velja za enega najbolj čednih nemških nogometašev, pa tudi za enega najbolj modno ozaveščenih, ne nazadnje tudi zato, ker je zaročen z brazilsko supermanekenko Izabel Goulart, nekdanjo članico izbrane vrste Victorijinih angelčkov.

Z Izabel Goulart med počitnicami v njeni domači Braziliji Foto: Profimedia

Kevin in šest let starejša Izabel sta v zvezi od leta 2015, zaročila pa sta se 5. julija 2018. Da bi ji izkazal ljubezen, pa tudi zato, da bi se lažje pogovarjal tako z njo kot njeno družino, se je Trapp naučil tudi portugalščine, sicer pa ob nemščini obvlada še angleščino, francoščino in italijanščino.

Med svoje hobije Trapp prišteva tudi glasbo, igra namreč klavir, nekajkrat pa se je v manjših vlogah preizkusil tudi kot igralec, kot model pa sodeluje z več modnimi znamkami.

Na reviji modne hiše Louis Vuitton z Neymarjem in Davidom Beckhamom Foto: Profimedia

Podjetnik z ovsenim mlekom

Zaplaval je tudi v podjetniške vode, s prijatelji je namreč ustanovil blagovno znamko ovsenega mleka Oat Mølk. Sicer se ne prehranjuje popolnoma vegansko, se je pa že pred časom odpovedal kravjemu mleku in nato v rastlinskih nadomestkih mleka začutil poslovno priložnost.

"Svoj denar sem hotel vložiti v nekaj, v kar resnično verjamem," je povedal v intervjuju za Forbes, "seveda sem še vedno osredotočen na nogomet, obenem pa je dobro, da kdaj pomislim tudi na kaj drugega, in ta posel je dobrodošla distrakcija."

