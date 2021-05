"Najbolj seksi dedek na svetu" se je odpravil cepit v Srbijo #video

V Srbiji se že nekaj časa lahko proti koronavirusu cepijo tudi tuji državljani, kar so množično izkoristili prebivalci Hrvaške in BiH, menda tudi kar nekaj Slovencev, v torek pa se je v Beograd prišel cepit tudi Gianluca Vacchi, italijanski poslovnež, predvsem pa zvezdnik družbenih omrežij.

Vacchi, ki mu samo na Instagramu sledi več kot 20 milijonov ljudi, je v torek z zasebnim letalom priletel v Beograd, da bi prejel prvi odmerek cepiva proti koronavirusu. "Hvala, Srbija, da ste me sprejeli kot enega od vas," je Vacchi dejal v videoposnetku, ki ga je posnel ob povratku v Italijo, "vidimo se kmalu, ko pridem po drugi odmerek."

Najbolj znanega Italijana na družbenih omrežjih se sicer zaradi videza drži tudi vzdevek "najbolj seksi dedek na svetu". Vacchi sicer še ni dedek, pravzaprav je šele pred kratkim postal oče, z 28 let mlajšo partnerko Sharon sta lansko jesen dobila hčer, ki sta ji nadela ime Blu Jerusalema.

Vacchijevo premoženje sicer ocenjujejo na okoli 200 milijonov dolarjev. Do 45. je imel enega od vodilnih položajev v italijanski multinacionalki IMA, ki jo je ustanovil njegov oče, nato pa se je upokojil in odločil, da bo svoje premoženje trošil predvsem za luksuz in lepe ženske. Posnetki lagodnega in razkošnega življenja, ki ga živi, so ga nemudoma izstrelili med največje zvezdnike družbenih omrežij.

Oglejte si še: