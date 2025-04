Motoristična sezona je tu: ste pripravljeni s pravo opremo?

Motoristična sezona je v polnem razmahu. S toplim vremenom se na cestah znova pojavljajo motoristi – od izkušenih popotnikov na velikih motorjih do mestnih vozačev na skuterjih. Čeprav se še vedno najde kdo, ki se odloči za vožnjo v športnih supergah in z "najlepšo" čelado, ki ni nujno tudi najvarnejša, se vse več motoristov zaveda, da dobra motoristična oprema ni luksuz, temveč nuja. In če obstaja kraj, kjer je mogoče dobiti celoten nabor kakovostne motoristične opreme z znanjem, strokovnimi nasveti in izkušnjami, potem je to trgovina yogi.si .

Moto svet ni samo hobi. Je kultura, skupnost in predvsem odgovornost – do sebe, sopotnika in vseh na cesti. Trgovina yogi.si že več kot tri desetletja ustvarja to kulturo z jasnim poslanstvom: vozniku ponuditi najboljšo zaščito, a hkrati razumeti njegov slog, stil vožnje in potrebe.

#Motosvetovalci – ker znanje šteje več kot popust

Yogi.si ni zgolj trgovina, je svetovalni center in prostor druženja. Tu se zgodijo le pravi nakupi. Njihova ekipa se zaveda, da je motoristična oprema lahko videti fantastično, a če ne opravlja svoje osnovne naloge – zaščite –, potem ni vredna svojega denarja. Zato so si nadeli slogan #motosvetovalci, ki odlično povzema njihov pristop: svetujejo, poslušajo, razložijo in šele nato prodajo.

"To ni prava izbira," boste lahko slišali iz njihovih ust, kadar boste vztrajali pri barvi čelade, ki pa ne bo ustrezne velikosti za vas. Prav tako vam bodo povedali, zakaj cenejše motoristične kavbojke morda ne bodo ustrezne za vožnjo pri višjih hitrostih. To je redkost v svetu, kjer je pogosto pomembna zgolj številka na blagajni. Pri yogi.si pa šteje predvsem varnost.

Najbolj prodajani kosi moto opreme

Yogi je specializiran prodajalec motoristične opreme. Največji delež prodaje predstavljajo motoristične čelade, motoristične jakne, motoristične kavbojke, motoristične rokavice, motoristične hlače in motoristična obutev. Temeljna razlika med ponudbo v trgovini yogi.si in marsikatero drugo je v raznolikosti zaloge – za vsak stil motorja, vsako postavo in vsak cenovni razred se najde nekaj.

V ospredju ponudbe so priznane in preverjene blagovne znamke, kot so LS2 , ki slovi po naprednih motorističnih čeladah, Trilobite , znan po vrhunskih motorističnih kavbojkah, iXS-Moto in RST , ki pokrivata celoten spekter zaščitnih oblačil, ter Spidi GMS in Scorpion Sports , ki združujejo slog in tehnologijo v opremi za resne voznike. Med obutvijo izstopa Sidi , sinonim za kakovostne in tehnično dovršene motoristične škornje, za komunikacijo pa ponujajo odlične rešitve znamke Midland

Pri izbiri čelade ni prostora za kompromise

Motoristična čelada je najpomembnejši del motoristične opreme – ne le zato, ker je zakonsko obvezna, temveč ker varuje najdragocenejši del telesa: glavo. Pomembni sta tako varnost kot tudi udobje, saj se mora čelada popolno prilegati glavi brez tiščanja, hkrati pa zagotavljati ustrezno zaščito tudi pri višjih hitrostih.

V trgovini yogi.si ponujajo izjemno široko izbiro čelad za motorje vseh vrst: od integralnih in preklopnih do odprtih jet čelad za skuter ter specializiranih modelov motocross in enduro. Na voljo so modeli priznanih proizvajalcev. Za najmlajše so tu tudi otroške čelade za motor, lažje in manjših dimenzij, z otroškimi motivi, prilagojene predvsem tistim, ki se vozijo kot sopotniki.

Motoristična oblačila: zaščita, udobje in slog v enem

Dobra motoristična oblačila so nekaj povsem drugega kot običajna obleka. Motoristične hlače in jakno za motor velja izbrati zelo premišljeno, saj gre za oblačila, ki morajo v prvi vrsti ščititi – pred poškodbami, vetrom, dežjem in mrazom –, obenem pa morajo biti udobna in dovolj zračna za vožnjo v različnih vremenskih razmerah. V trgovini yogi.si boste našli vse na enem mestu: motoristična oblačila za moške, ženske in otroke, usnjene kombinezone, motoristične jakne, hlače, obutev in celotno ponudbo dežne zaščite (za telo, čevlje, rokavice), poleg tega pa še ledvične pase, spodnje perilo, različne druge zaščitne elemente in seveda oblačila za prosti čas.

Med vrhunskimi novostmi v njihovi ponudbi trenutno izstopa kolekcija LS2 Apollo – jakne in hlače, ki sodijo v najvišji razred varnosti. Gre za oblačila, primerna za najzahtevnejše motoriste, ki se vozijo tudi po avtocestah in v zahtevnejših vremenskih razmerah. S svojo izjemno vodoodpornostjo in visoko zračnostjo zagotavljajo maksimalno zaščito, obenem pa omogočajo udobje tudi v vročih poletnih dneh.

Poleg LS2 Apolla je velik korak naprej v svetu zaščitne opreme tudi najnovejša švicarska kolekcija iXS, ki je v celoti zasnovana z mislijo na vsestranskost, udobje in varnost. Gre za enoslojna laminirana oblačila, izdelana iz naprednih raztegljivih materialov, ki so mehki, prijetni za nošenje in odlično uravnavajo temperaturo v vseh letnih časih. Zaradi raztegljive tkanine se oblačila prilegajo telesu, ne da bi omejevala delovanje dodatnih varnostnih sistemov, zato so te jakne tudi AirbagReady. Kolekciji Tourster in Venture vključujeta inovativne dežne jakne, materiali pa poleg visoke vodoodpornosti omogočajo tudi zračnost, kar zagotavlja optimalno udobje ne glede na vremenske pogoje. To je popolna izbira za motoriste, ki iščejo napreden komplet za celoleten motociklistični izziv – s stilom in brez kompromisov glede varnosti.

Posebno pozornost v yogi.si namenjajo tudi motorističnim kavbojkam , ki v zadnjih letih doživljajo pravi razcvet. Z videzom povsem običajnih kavbojk, a s sestavo in tehnologijo, ki omogočata zaščito, enakovredno uporabi dirkaškega kombinezona (standard zaščite AAA), so postale prva izbira številnih motoristov. Trgovina yogi.si se lahko pohvali z nazivom največjega prodajalca motorističnih kavbojk znamke Trilobite na svetu – prodajo kar pet odstotkov svetovne letne proizvodnje, kar je zavidljiv uspeh, ki kaže na zaupanje in kakovost, pri čemer so konec lanskega leta prejeli tudi naziv najboljši prodajalec na svetu glede na število prebivalcev.

Prava izbira motorističnih rokavic

Ne gre pozabiti niti na enega najbolj spregledanih kosov motoristične opreme – rokavice. V ponudbi trgovine yogi.si najdemo cel spekter modelov, od lahkih rokavic za skuterje do profesionalnih dirkaških modelov, izdelanih iz kengurujevega usnja, ki zagotavljajo maksimalno zaščito pri visokih hitrostih. Motoristične rokavice so pogosto prvi del oblačil, ki pride v stik s podlago ob padcu, zato mora biti njihova zaščita brezkompromisna, hkrati pa dovolj udobna, da omogoča natančen oprijem krmila in odzivnost prstov.

Obutev, ki izgleda kot superge, a rešuje gležnje

Velikokrat motoristi podcenjujejo pomen obutve. Nekateri še vedno prisegajo na gojzarje, vendar je to pogosto nevarna izbira. Motoristična obutev, ki jo ponuja yogi.si, je zasnovana tako, da izgleda modno, a skriva zaščitne ojačitve – kapico, gel na gležnjih, trpežne materiale in podplate, ki preprečujejo zdrs.

V trgovini yogi.si lahko izbirate med različnimi vrstami motorističnih škornjev in čevljev – od športnih dirkaških modelov, touring škornjev in čoper stilov do urbane obutve, ki na videz spominja na modne superge. Vsaka motoristična obutev v ponudbi nudi optimalno ravnovesje med varnostjo, udobjem in zračenjem.

Dodatki za motor: od kovčkov do nosilcev za telefone

Poleg oblačil in zaščitne opreme yogi.si ponuja tudi pestro izbiro motorističnih dodatkov. V ospredju so kovčki za motor, motoristične torbe, nosilci za telefone in navigacije, pa tudi čistila, maziva, motorna olja in stojala. Pri rezervnih delih imajo dostop do več kot 200 tisoč kosov, ki jih hitro pridobijo pri svojih dobaviteljih – tudi za starejše ali bolj eksotične modele motorjev.

Motoristična oprema rešuje življenja

Zato naj pri izbiri nikoli ne bosta odločilna zgolj videz ali cena, temveč varnost, udobje in kakovost. Vse troje najdete v trgovini yogi.si, kjer vam bodo pri izbiri pomagali ljudje, ki razumejo, kaj pomeni biti motorist. Z vsako motoristično jakno, motoristično čelado ali motorističnimi kavbojkami, ki jih prodajo, podpišejo nevidni dogovor: da vam bo ta oprema služila, vas ščitila in vračala domov. Vsakič znova.

