Spletni fenomen, ki zadnje tedne zabava Slovenijo

Družbena omrežja so v zadnjih tednih preplavili duhoviti zapisi o slovenščini in njenih narečjih ter o posebnih rekih, ki jih govorimo Slovenci.

Na družbenem omrežju Instagram je zaživel profil In Slovenia We Don't Say (V Sloveniji ne rečemo, op. p.), ki s svojimi duhovitimi zapisi zabava uporabnike tega omrežja.

Kdo stoji za tem profilom, ni znano, saj želi avtor ostati anonimen, nam je sporočil: "Mislim, da ne bo nikoli razkrito, ker je moj namen zgolj ta, da se še kdo nasmeji, s tem pa jaz niti nimam več neke zveze, ker vse objave temeljijo na predlogih ljudi, ki so pod objavami navedeni kot avtorji."

Je pa razkril, da je idejo dobil pri drugih državah, predvsem pri profilu In Serbia We Don't Say, kjer pa so njegove ideje naletele na gluha ušesa, pravi. "Zato je bil ustvarjen ta profil. Sprva je temeljil na mojih predlogih, odkar pa je bolj prepoznaven, objavljam samo še predloge preostalih."

Odzivov in predlogov je ogromno, mnenja pa so večinoma pozitivna, razlaga, vendar naletijo tudi na negativne komentarje. "Se pa najde nekaj ljudi, ki povsod iščejo dlako v jajcu in razlog za negativno komentiranje. Namen je torej dosežen in celo presežen."

Nasmejejo tudi narečja

Ker je profil postal izjemno priljubljen (trenutno ima več kot 33.700 sledilcev), so kmalu nastali sorodni profili, ki pokrivajo še Štajersko, Primorsko, Gorenjsko in Ljubljano.

Vsi na duhovit način prikazujejo posebnosti slovenske kulture in jezika, pa tudi fraze, ki jih mnogi uporabljamo vsak dan, pa se jih sploh ne zavedamo.

