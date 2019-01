Goli gležnji Ljubljančank in Ljubljančanov so hit na Instagramu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goli gležnji v supergah so sicer trenutno v trendu v večini modnih prestolnic, ne samo v Ljubljani.

V Ljubljani se v zimskih mesecih že nekaj let pojavlja poseben trend, ki ste ga gotovo že opazili: razgaljeni gležnji tako žensk kot moških. Ker je poplava golih gležnjev v naši prestolnici tako obsežna, jim je nekdo namenil celo profil na Instagramu.

O razgaljenih gležnjih v zimskih mesecih smo pisali že pred dvema letoma, ko smo na ljubljanskih ulicah opazili, da se trend nošenja nizkih športnih copat nadaljuje kljub mrazu. In kot kaže, to še vedno velja, saj je v prestolnici vse več takšnih, ki se takšni obutvi in krajšim kavbojkam tudi pozimi nočejo odpovedati.

Pri tem sta se oblikovala dva tabora: eni zagovarjajo takšno modo, češ da se v gležnjih mraza ne občuti, drugi pa menijo, da seveda se ter da vsi, ki v mrazu kažejo gole gležnje, to počnejo zgolj zaradi mode.

Mrzlo ali ne, športna obutev je tudi letos zimski trend. Foto: Cover Images

"Zimka je tle, gležnje vun!"

Razgaljene gležnje v zimskih mesecih je v Ljubljani skoraj nemogoče zgrešiti in tudi zato je oktobra lani, tik pred novo hladno sezono, na Instagramu nastal profil ljubljanski_gleznji, ki zbira fotografije vseh, ki pozimi nosijo ta trend.

"Prosim, ne pošiljajte mi svojih gležnjev, pošiljajte gležnje drugih ljudi," je zapisano v opisu profila ter: "Zimka je tle, gležnje vun!" Vsaka fotografija je opremljena z izvirnimi značkami, pod vsako pa sta obvezni #gleznjiglezenjcki in #gleznjevun.

Ženske predstavnice se sicer lahko pred mrazom malce zaščitijo z najlonkami v kožnem odtenku, moški pa s tem trendom dokazujejo, da so tudi oni pripravljeni potrpeti za modo.

