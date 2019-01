Štirje modni trendi, ki jih bomo letos raje pozabili #foto

Vsako leto se nabere nekaj modnih trendov, ki so doživeli svojo hitro slavo, a se zagotovo ne bodo obdržali. Od lanskega leta to lahko rečemo za vsaj štiri kose, ki so premamili marsikatero modno navdušenko, a so nanje do zdaj verjetno že pozabile.

(Pre)ozka sončna očala

Model črnih sončnih očal, ki komaj zakrijejo oči, so lani poleti nosile številne blogerke, influencerke in zvezdnice. A brez dvoma lahko rečemo, da je šlo za hitro pozabljiv trend, ki poleg tega sploh ni prijazen do zdravja. Strokovnjaki so ob poplavi teh očal opozarjali, da zaradi preozkih stekel oči pred soncem ne zaščitijo dovolj, kar je dodaten razlog, da trend ostane v letu 2018.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Plastični in prosojni kosi

Ironično, da se je ravno v letu 2018, ko so se ljudje začeli množično boriti proti plastiki in ostalim nerazgradljivim materialom, razširil trend plastičnih modnih kosov. Plastične, prosojne čevlje in celo obleke smo videvali na mnogih znanih imenih, plastičnemu trendu pa so podlegle tudi znamke, kot sta Calvin Klein in Jimmy Choo.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Logomanija

Lani se je vrnil trend, ki je zaznamoval 90. leta prejšnjega stoletja: kričeči logotipi, ki dajo že od daleč vedeti, katero znamko nosite. Mirno lahko rečemo, da se lahko ta trend vrne nazaj v preteklost in tam tudi ostane.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Grde superge

V nasprotju s kričečimi logotipi je bil trend tako imenovanih grdih superg nekaj novega in predvsem veliko presenečenje. Mnoge znamke, zvezdniki in tudi navadni smrtniki so se trudili, da bi bil ta trend videti karseda moden, in čeprav je nekaterim uspevalo bolje kot drugim, se bodo mnogi strinjali, da je bolje, da se od teh superg poslovimo.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

