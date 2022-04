Na snemanje filma vdrle pohotne ženske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Channinga Tatuma in njegove sodelavce je na snemanju tretjega dela filma Vroči Mike presenetila skupina vinjenih žensk, zaradi katerih so morali poostriti varnostne ukrepe.

Kot pišejo britanski tabloidi, so bile pohotne vinjene mame tako navdušene nad tem, da bo 41-letni Channing Tatum ponovil svojo vlogo naoljenega eksotičnega plesalca v filmski franšizi Vroči Mike, da so se odločile za posebno operacijo.

Na prizorišče tretjega filma z naslovom Magic Mike's Last Dance je namreč vdrla skupina občudovalk oziroma, kot je zapisal The Sun, "legija pohotnih žensk srednjih let".

Zaradi skupine dam so morali ustvarjalci filma poostrili varnostne ukrepe okoli prizorišča in filmskih zvezdnikov.

Skupina žensk naj bi za lokacijo snemanja izvedela na družbenem omrežju WhatsApp in v valu navdušenja sklenila, da si jo brez povabila ogleda v živo.

Vroči Mike je hitro postal svetovna uspešnica, prva dva filma sta po poročanju portala Deadline v blagajne po vsem svetu prinesla 300 milijonov dolarjev (270 milijonov evrov).

Po poročanju IMDB.com sta Tatum in 49-letna Thandiwe Newton edina potrjena člana igralske zasedbe. Oboževalke še vedno upajo, da se bodo v novem delu pojavili tudi Matthew McConaughey, Joe Manganiello, Alex Pettyfer in Matt Bomer.

