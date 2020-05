Na Evrovizijo 2021 Ana Soklič, med 25 najboljša evrovizijska skladba Maje Keuc

Na TV Slovenija, kjer so nocoj predstavili vseh 25 slovenskih evrovizijskih skladb, je voditelj Nejc Šmit napovedal, da se bo letošnja predstavnica Ana Soklič predstavila na Evroviziji 2021, vendar z drugo pesmijo. Sicer se je po izboru glasov 30 tisoč ljudi na prvo mesto slovenskih pesmi za Evrovizijo uvrstila skladba Maje Keuc No One.

Kot druga najboljša slovenska evrovizijska skladba se je Slovencem v srce zapisala pesem Sester Samo ljubezen, kot tretja pa Maraaya - Here for You. V prvi peterici so še Nuša Derenda z nastopom iz leta 2001 in pesmijo Energy ter tandem zalagasper s pesmijo Sebi. Zala Kralj Kralj in Gašper Šantl sta bila tudi nocojšnja gosta. Tokrat sta zapela pesem Valovi, piše STA.

Na šesto mesto se je uvrstila Lea Sirk s skladbo Hvala, ne, na sedmo Eva Boto s pesmijo Verjamen, na osmo Tinkara Kovač s skladbo Round and round, na deveto mesto Darja Švajger s Prisluhni mi, na deseto Alenka Gotar s pesmijo Cvet z juga.

Na zadnjih mestih duo Platin in Ansambel Roka Žlindre in Kalamari

Enajsto mesto je zasedel Omar Naber s pesmijo Stop, 12. Tanja Ribič s pesmijo Zbudi se, na 13. se je uvrstila Rebeka Dremelj s skladbo Vrag naj vzame, na 14. 1X Band s skladbo Tih deževen dan, na 15. pa ManuElla s skladbo Blue and red.

Foto: Getty Images Na zadnjih mestih sta se znašla duo Platin s pesmijo Stay for ever ter Ansambel Roka Žlindre in Kalamari s pesmijo Narodnozabavni rock, poroča STA.

Posnetke pesmi so poleg voditelja Šmita komentirali še nekdanji voditelji Eme oz. izbora slovenske predstavnice za Evrovizijo ter glasbeniki: Andrej Hofer, Bernarda Žarn, Alenka Godec, Rok Ahačevčič, Bojan Cvijetićanin, Raiven in Lorella Flego.

Tako je denimo Hofer dejal, da se spomni Regine, ki je tokrat zasedla 17. mesto, da je leta 1996 pela pesem Dan najlepših sanj v zeleni obleki noseča. Raiven je dejala, da je bila njeni babici všeč pesem Narodnozabavni rock, "če pa ne, se ji opravičuje". Ahačevčič je povedal, da je kot 10-letni mulc pel Rebekino pesem Vrag naj vzame, Alenka Godec pa je bila navdušena nad skladbama kolegic Nuše Derende in Darje Švajger, ki sta po njenih besedah blesteli na odru.

Sokličeva z drugo pesmijo

Kot omenjeno, je Šmit gostil Ano Soklič in se uvodoma pošalil, da je njena pesem Voda "splavala po vodi". Ana Soklič mu je odvrnila, da "tako ali tako ni bila za te namene ustvarjena", da pa je vesela digitalnega ploščka z več različicami skladbe, tudi orkestralne, poroča STA.

Šmit je prek videokonference gostil tudi Coleta Morettija, ki je povedal, da so na Irskem pred 27. leti bolj delali kot se zabavali, saj so bili tam le pet dni pred tekmovanjem. Sicer je njemu najljubša skladba Darje Švajger, ter skladba Magnifica Silvija, ki pa ni postala slovenska predstavnica na Evroviziji.